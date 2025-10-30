-

アンダーセン・コンサルティング、スレオンと提携しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、実践的なエンドツーエンドの戦略実行支援で知られるベルギーのコンサルティング会社スレオンとの提携契約を通じて、ビジネス変革およびデジタル変革の能力をさらに強化します。

スレオンは20年以上にわたり、大きなアイデアを真のビジネスインパクトに変えることを目指す組織の信頼できるアドバイザーとして活躍してきました。戦略的ポートフォリオ管理、デジタル変革、エグゼクティブ研修の専門知識を結集して、リーダーがビジョンを実行に移せるように支援しています。スレオン独自のアプローチは、プロジェクト実行力、人材開発、そしてスマートソフトウェアソリューションを融合させるものであり、チームがより迅速に成果を出し、自信を持って拡大し、持続的な結果を達成できるよう支援します。

スレオンのCEOであるトム・デデッカーは「私たちは組織にフォーカスと平穏をもたらし、迅速な意思決定と、組織の独自性に根ざした持続可能な変革を可能にします」と述べています。

同社マネージングディレクターのエリック・ノーディンガーは、「私たちの目標は、あらゆるレベルで戦略と実行を整合させ、持続的に変化を定着させることです。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、私たちのグローバルなリーチが拡大し、能力が深まり、クライアントが複雑な課題を乗り越えられるよう支援する能力が向上します」と付け加えました。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「スレオンの手法は、複雑なプログラムに明確さ、規律、妥当性をもたらし、私たちのグローバルプラットフォームを補完します。各組織の固有の状況に合わせてフレームワークを適応させるスレオンの能力により、変革が実行されるだけでなく、持続することが保証されます」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

