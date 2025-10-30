Andersen Consulting neemt samenwerkingspartner Vivaldi over

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting kondigt een samenwerkingsovereenkomst aan met Vivaldi, een wereldwijd adviesbureau voor bedrijfs- en merkstrategie, ter versterking van het aanbod van de organisatie op het gebied van strategie en bedrijfstransformatie.

Vivaldi, opgericht in 1999, staat bekend om zijn aanpak om merk, bedrijf en technologie te laten samensmelten om klanten hun leidende positie te laten behouden. Vivaldi is actief in de VS, Europa en Latijns-Amerika en werkt samen met toonaangevende internationale bedrijven om sterke marktposities op te bouwen, innovatie te versnellen en klantgerichte bedrijfsmodellen te ontwerpen. In de snel evoluerende wereld van vandaag, gevormd door AI, platformdynamiek en voortdurende vernieuwing, helpt Vivaldi klanten een nieuwe invulling te geven aan de manier waarop bedrijfswaarde wordt gecreëerd en vastgelegd. De multidisciplinaire teams van het bedrijf combineren diepgaand consumenteninzicht en marktvooruitzicht met strategische, creatieve en financiële nauwkeurigheid om maatwerkoplossingen te leveren voor groei, transformatie en concurrentievermogen op de lange termijn in alle sectoren.

"Het huidige zakelijke landschap vereist dat organisaties het voortouw nemen met wendbaarheid, relevantie en een duidelijke richting," aldus Erich Joachimsthaler, oprichter en CEO van Vivaldi. "Onze samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat onze expertise aan een breder publiek te presenteren en tegelijkertijd oplossingen te bieden die verder gaan dan onze huidige mogelijkheden. Samen zijn we uniek gepositioneerd om geïntegreerde oplossingen te bieden die klanten meer waarde opleveren."

"Het verbreden van de mogelijkheden van onze organisatie is een topprioriteit, terwijl we verder bouwen aan een naadloos, geïntegreerd platform dat klanten in elke groeifase ondersteunt," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Vivaldi's onderscheidende aanpak van merk- en bedrijfstransformatie sluit perfect aan bij onze visie en versterkt ons vermogen om klanten te helpen nieuwe kansen te grijpen, hun concurrentiepositie te versterken en duurzaam succes te behalen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

