Lake.com en Interhome kondigen een strategisch partnerschap aan om vakantieverhuur aan Europese meren en wateren uit te breiden

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Lake.com, de marktplaats voor vakantieverhuur gericht op het leven aan de waterkant, werkt voortaan samen met Interhome, een van de meest gerenommeerde beheerders van vakantiewoningen en -flats van Europa. Dankzij deze samenwerking worden op kwaliteit gecontroleerde villa's, chalets en flats van Interhome in meer dan 20 Europese landen aan reizigers van Lake.com voorgesteld.

Vandaag kan het professioneel beheerde aanbod van Interhome ook via Lake.com worden geboekt, waarbij realtime tarieven en beschikbaarheid wordt gecombineerd met de lokale servicekantoren van Interhome voor het overhandigen van de sleutel, de schoonmaak en ondersteuning van gasten. Dit markeert de Europese uitbreiding van Lake.com en verdiept haar selectie fel begeerde bestemmingen aan een meer of aan de kust.

De integratie van Lake.com met Interhome voegt meer dan 40.000 vakantiewoningen toe — van het Gardameer en het Comomeer in Italië tot Salzkammergut in Oostenrijk, het Meer van Luzern en het meer van Genève in Zwitserland, de Bodensee in Duitsland en het Meer van Annecy in Frankrijk, met daarbovenop de kust van de Middellandse Zee en de Adriatische kust.

Waarom dit belangrijk is

Betrouwbaar aanbod: de gestandaardiseerde kwaliteitscontroles en lokale service van Interhome bieden gezinnen betrouwbare verblijfplaatsen waar ze zelf kunnen koken.

de gestandaardiseerde kwaliteitscontroles en lokale service van Interhome bieden gezinnen betrouwbare verblijfplaatsen waar ze zelf kunnen koken. Diepte van het waterfront: uitgebreide dekking aan meren en kusten in Italië, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Portugal en Nederland.

uitgebreide dekking aan meren en kusten in Italië, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Portugal en Nederland. Gezinsvriendelijk: villa's met zwembad, alpenchalets en gezinsflats met volledig uitgeruste keuken, ruimte buiten en huisdiervriendelijke opties.

“Gezinnen wensen de juiste woning aan het juiste meer, zonder problemen,” verklaart David Ciccarelli, oprichter en CEO van Lake.com. “Door met Interhome samen te werken, zijn er nu ook op kwaliteit gecontroleerde, lokaal voorziene verblijven voorhanden voor een ervaring waar water op de eerste plaats komt, van de Alpen tot de Adriatische kust. Het is een belangrijke stap in onze Europese uitbreiding en een aanwinst voor reizigers die waarde hechten aan ruimte, een keuken en betrouwbare standaarden.”

“Interhome is opgetogen met Lake.com samen te werken om onze villa's, chalets en flats voor te stellen aan reizigers op zoek naar een verblijf aan een meer of aan de kust,” aldus Michael Figlestahler, Chief Sales Officer van Interhome. “Onze lokale servicekantoren, consistente kwaliteitscontroles en decennialange ervaring is een aanvulling voor de verzorgde, op locaties aan het water gerichte marktplaats van Lake.com, zodat gezinnen en groepen in alle vertrouwen kunnen boeken.”

Over Lake.com

Lake werd opgericht door een team bestaande uit man en vrouw, allebei met een passie om gezinnen te helpen de schoonheid van Gods creatie te beleven. Het platform biedt meer dan 40.000 vakantiewoningen aan het water aan in heel Noord-Amerika en Europa. Ga naar https://www.lake.com

Over Interhome

Interhome werd in 1965 in de buurt van Zürich opgericht en beheert meer dan 40.000 op kwaliteit gecontroleerde eigendommen in meer dan 20 Europese landen. Het combineert gestandaardiseerde kwaliteitscontroles met lokale kantoren voor het overhandigen van de sleutel, de schoonmaak en ondersteuning van gasten. Meer informatie: https://www.interhome.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.