Domaine Worldwide et Shopify lancent une initiative de migration de plateformes d’entreprise à travers l’Europe

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Domaine Worldwide, le principal partenaire mondial de Shopify en matière de conception et de développement, a annoncé aujourd’hui le lancement de son partenariat European Platform Migrations avec Shopify. Cette initiative positionne Domaine comme le partenaire commercial de référence pour les marques de niveau d’entreprise au Royaume-Uni, dans la région DACH et au Benelux qui souhaitent migrer vers l’infrastructure évolutive et prête pour le commerce de Shopify.

Alors que les entreprises européennes sont confrontées au défi de la modernisation de leurs systèmes existants, cette campagne met en avant la puissance combinée de l’expertise de Domaine en matière de migration et de la flexibilité de Shopify pour les entreprises, offrant aux marques une voie sans obstacle vers l’amélioration des performances, l’agilité et la croissance à long terme.

« Pour les détaillants, la migration de plateforme n’est plus seulement une décision technique, c’est une décision stratégique. Pour certaines, c’est même devenu un impératif stratégique », déclare Marko Bon, cofondateur et président de Domaine. « Nous avons pu constater par nous-mêmes à quel point la migration vers Shopify est une étape fondamentale dans la transformation numérique des entreprises, car elle permet d’harmoniser les opérations, d’améliorer l’efficacité de l’ensemble de l’entreprise et, au final, d’obtenir un retour sur investissement mesurable. Domaine a été spécialement conçu pour accompagner cette transition de bout en bout, avec des équipes réparties dans toute l’Europe qui vivent et respirent Shopify. »

Un succès avéré auprès des grandes marques mondiales

Le partenariat entre Domaine et Shopify s’appuie sur des résultats mesurables obtenus par des leaders du secteur du luxe et de la beauté, notamment :

Creed — Augmentation de 22,1 % de la valeur moyenne des commandes et de 19 % du nombre de clients fidèles au Royaume-Uni.

— Augmentation de et de au Royaume-Uni. Laura Mercier — Augmentation de 38 % de la valeur moyenne des commandes et de 22 % du chiffre d’affaires après la migration.

Ces études de cas et d’autres provenant de marques de premier plan telles que Timex, Milk Makeup, Oscar De La Renta, Mejuri, Keen, Arhaus, Glossier et Karl Lagerfeld soulignent le potentiel pour les marques établies de réaliser des gains transformateurs grâce à une migration vers l’écosystème robuste de Shopify, soutenu par la connaissance approfondie de la plateforme et la présence régionale de Domaine.

Combler une lacune critique pour les détaillants d’entreprise

Dans toute l’Europe, les marques d’entreprise disposaient d’options limitées pour les migrations à grande échelle vers Shopify, contraintes de s’appuyer sur de petits généralistes, de grandes agences Salesforce avec peu d’expérience Shopify ou des cabinets de conseil internationaux coûteux. La spécialisation exclusive de Domaine dans Shopify change la donne. En se concentrant exclusivement sur Shopify, ce partenaire commercial offre la plus grande équipe mondiale de PME Shopify en dehors de Shopify lui-même, avec une expérience spécifique dans la gestion des migrations d’entreprise les plus complexes, et sans les frais généraux ni les limitations des fournisseurs traditionnels.

Cette campagne vise à informer les décideurs de haut niveau sur les avantages stratégiques et opérationnels de Shopify pour le commerce à l’échelle de l’entreprise, tout en montrant comment Domaine simplifie le processus de replatformage grâce à des équipes de migration dédiées, des méthodologies basées sur les données et un soutien adapté à chaque région.

« Notre message aux marques d’entreprise est simple », ajoute Marko Bon. « Si votre plateforme actuelle vous freine, Shopify est une solution éprouvée et prête pour l’avenir, et Domaine est le partenaire idéal pour réussir cette transition. »

À propos de Domaine Worldwide

Aujourd’hui, Domaine compte plus de 300 experts Shopify dans le monde entier, dont une équipe européenne dédiée basée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en Ukraine et en Allemagne. Suite à l’acquisition en 2025 de Code, l’une des agences Shopify Plus les plus respectées d’Europe et partenaire Platinum à part entière, Domaine a étendu sa présence en Europe tout en renforçant son expertise locale.

Cette combinaison de connaissance régionale et de capacité mondiale confère à Domaine des atouts uniques pour prendre en charge des migrations complexes et des projets de croissance numérique, qu’il s’agisse d’opérations multinationales ou d’expériences client hautement localisées.

