Axelspace assina memorandos de entendimento com duas organizações africanas para enfrentar desafios sociais por meio da utilização de dados de satélite

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Axelspace Corporation (“Axelspace”), que desenvolve e opera microssatélites e conduz negócios para promover uma sociedade onde o espaço seja acessível a pessoas de todas as partes do mundo, tem o prazer de anunciar a assinatura de memorandos de entendimento (MoUs, memorandums of understanding) com duas organizações governamentais de países africanos para cooperação a fim de enfrentar desafios sociais com a utilização de dados de observação da Terra (OT) baseados em satélites.

A Axelspace assinou MoUs individualmente com o Instituto de Ciência e Tecnologia Espacial de Gana (GSSTI, Ghana Space Science and Technology Institute) da República de Gana e com o Centro Regional de Mapeamento de Recursos para o Desenvolvimento (RCMRD, Regional Centre for Mapping of Resources for Development), com sede na República do Quênia. Com a assinatura desses MoUs, a Axelspace iniciará o desenvolvimento e a implementação em escala total de soluções personalizadas para as necessidades locais por meio da colaboração com parceiros locais em países emergentes, incluindo os da África.

A cerimônia de assinatura com Gana foi realizada durante o evento de negócios espaciais “NIHONBASHI SPACE WEEK 2025”, no Japão, em 29 de outubro de 2025 (horário padrão do Japão). Genevieve Edna Apaloo, embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República de Gana no Japão, assinou o MoU como testemunha e expressou expectativas positivas para o futuro.

O GSSTI, que opera sob a autoridade da Comissão de Energia Atômica de Gana, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, tem como missão aproveitar, coordenar, pesquisar, comercializar e explorar a ciência e a tecnologia espacial para o desenvolvimento socioeconômico de Gana. O RCMRD é uma organização intergovernamental com países africanos parceiros estabelecido no Quênia e que fornece geoinformação e tecnologias associadas para o desenvolvimento sustentável.

Com base nesses MoUs em áreas como agricultura, meio ambiente e conservação florestal, gestão de desastres e resposta às mudanças climáticas, planejamento urbano e infraestrutura, a Axelspace fornecerá dados de OT e conhecimento técnico para a utilização desses dados. Cada organização africana estabelecerá uma estrutura para a utilização de dados de OT, envolvendo as empresas locais. Cada parceria visa identificar problemas sociais que precisam ser resolvidos e desenvolver e implementar soluções que combinem dados de OT com informações locais, para criar um novo mercado para o uso desses dados.

*Versão completa disponível aqui: https://www.axelspace.com/news/africa_partnership_mou/

