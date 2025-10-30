-

Recover™ conclut un accord pluriannuel avec H&M pour la fourniture de coton recyclé

Recover™ a signé un accord pluriannuel avec H&M visant à soutenir l’intégration de sa fibre de coton recyclée, RCotton, dans les produits H&M.

Recover™ has signed a multi-year agreement with H&M to support the integration of its recycled cotton fiber, RCotton, for use in H&M’s products.

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Depuis début 2024, H&M et Recover™ collaborent au développement de produits, ce qui permet désormais l’intégration commerciale à grande échelle du coton recyclé mécaniquement Recover™ dans les collections H&M.

Recover™ combine plus de 75 ans d’expertise dans le recyclage textile avec des processus avancés qui offrent une traçabilité et une qualité constante à l’échelle industrielle, exploitant cinq centres de recyclage situés au cœur des flux de production textile en Europe, en Asie et en Amérique. Ces capacités sont essentielles pour un acteur mondial de la mode tel que H&M Group, où la transparence, la performance des fibres et la fiabilité de l’approvisionnement sont cruciales pour l’intégration de matériaux recyclés.

« Nous sommes fiers de conclure ce partenariat avec H&M Group. Un accès fiable à des fibres recyclées à grande échelle, avec une traçabilité totale et une qualité constante, est essentiel pour la transformation de l’industrie. Notre collaboration montre comment les innovateurs et les grandes marques mondiales peuvent travailler ensemble pour rendre la mode circulaire accessible à tous. »
— Anders Sjöblom, directeur général de Recover™

« Chez H&M Group, nous voulons développer notre activité sans dépendre de l’utilisation et de l’extraction des ressources, avec des produits et des matériaux circulant à leur valeur maximale. Afin d’accroître la disponibilité et l’accessibilité financière des matériaux recyclés et issus de sources durables, nous investissons dans des solutions et des infrastructures innovantes, que nous testons et développons à grande échelle. L’expertise et la capacité avérée de Recover à fournir du coton recyclé à l’échelle commerciale en font un partenaire précieux dans la poursuite de notre objectif d’utiliser uniquement des matériaux recyclés ou issus de sources durables d’ici 2030. »
— Ulf Krigsman, responsable des matériaux et composants, H&M

À propos de Recover™

Recover™ est une entreprise leader dans le domaine de la science des matériaux et un producteur mondial à grande échelle de fibres de coton recyclées et de mélanges de coton de haute qualité et à faible impact environnemental. Ses produits haut de gamme, respectueux de l’environnement et compétitifs en termes de coûts sont développés en étroite collaboration avec la chaîne d’approvisionnement des détaillants et des marques mondiaux, offrant une solution durable qui favorise un changement à grande échelle dans le secteur de la mode grâce à la valeur commerciale et à l’inspiration.

Soutenue par les investissements de STORY3 Capital et Goldman Sachs, Recover™ s’est donné pour mission de développer sa technologie exclusive, de créer un impact environnemental positif durable et de collaborer avec des marques, des détaillants et d’autres acteurs du changement afin d’atteindre les objectifs de durabilité du secteur.

