-

SK pharmteco y LOTTE BIOLOGICS firman un acuerdo de colaboración estratégica para mejorar sus actividades internacionales de ADC CDMO

Dos líderes internacionales en CDMO han unido fuerzas para reforzar su presencia en el mercado de conjugados de anticuerpo-fármaco (ADC), que está experimentando un rápido crecimiento.

La colaboración proporcionará servicios CDMO integrados y completos que incluirán sustancias de anticuerpo-fármaco, producción de enlazador-carga útil y bioconjugación, con el respaldo de una comercialización conjunta basada en una amplia experiencia en ADC.

original Leaders from SK pharmteco and LOTTE BIOLOGICS at the LOTTE BIOLOGICS booth at CPHI Frankfurt, Germany, following the signing of the strategic collaboration Letter of Intent on October 29, 2025. From left to right: Joon Chang, CBO, LOTTE BIOLOGICS; Jiwon Chun, CGO, LOTTE BIOLOGICS; Kern Chang, CTO, LOTTE BIOLOGICS; Yooyeol Shin, CSO, LOTTE BIOLOGICS; James Park, CEO, LOTTE BIOLOGICS; Joerg Ahlgrimm, CEO, SK pharmteco; Andy Fenny, CCO, SK pharmteco; Olivia Boyce, Global Head of Proposals, SK pharmteco; Shiuk Lee, CSO, SK pharmteco; Steve Barr, Head of Small Molecule, SK pharmteco.

Leaders from SK pharmteco and LOTTE BIOLOGICS at the LOTTE BIOLOGICS booth at CPHI Frankfurt, Germany, following the signing of the strategic collaboration Letter of Intent on October 29, 2025. From left to right: Joon Chang, CBO, LOTTE BIOLOGICS; Jiwon Chun, CGO, LOTTE BIOLOGICS; Kern Chang, CTO, LOTTE BIOLOGICS; Yooyeol Shin, CSO, LOTTE BIOLOGICS; James Park, CEO, LOTTE BIOLOGICS; Joerg Ahlgrimm, CEO, SK pharmteco; Andy Fenny, CCO, SK pharmteco; Olivia Boyce, Global Head of Proposals, SK pharmteco; Shiuk Lee, CSO, SK pharmteco; Steve Barr, Head of Small Molecule, SK pharmteco.

RANCHO CORDOVA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco y LOTTE BIOLOGICS han anunciado la firma de una carta de intenciones (LOI) para una colaboración estratégica con el fin de mejorar su competitividad en el mercado internacional de conjugados de anticuerpo-fármaco (ADC).

Gracias a esta colaboración, las dos empresas estudiarán conjuntamente la posibilidad de ofrecer servicios CDMO integrados y completos a clientes de todo el mundo, proporcionando soluciones ADC especializadas que abarquen desde el desarrollo hasta la producción comercial.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Keith Bowermaster, APR, CCMP
Consultor de comunicaciones
keith.bowermaster@skpt.com

Sangho Lee, Relaciones públicas internacionales
Responsable de relaciones públicas
Sangho.1ee@lotte.net

Industry:

SK pharmteco

KRX:034730
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Keith Bowermaster, APR, CCMP
Consultor de comunicaciones
keith.bowermaster@skpt.com

Sangho Lee, Relaciones públicas internacionales
Responsable de relaciones públicas
Sangho.1ee@lotte.net

More News From SK pharmteco

Resumen: SK pharmteco obtiene las certificaciones de My Green Lab de mayor nivel de Europa y Asia

RANCHO CORDOVA, California--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, una organización internacional de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), ha anunciado hoy un avance significativo en su compromiso con la sostenibilidad medioambiental al obtener cuatro certificaciones de My Green Lab, incluyendo dos del mayor nivel del programa, Green. Los otros dos laboratorios obtuvieron la certificación Gold, lo que refleja un rendimiento avanzado en materia de sostenibilidad y un progreso hacia la sostenibil...

Resumen: SK pharmteco incrementa la producción de péptidos a escala nacional con una inversión en sus instalaciones de California

RANCHO CORDOVA, California--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, una organización internacional de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), ha anunciado hoy una inversión de 6,1 millones de dólares en sus instalaciones de Rancho Cordova para ampliar y equipar un nuevo laboratorio y una instalación CGMP a escala de kilo para la síntesis y purificación de péptidos en fase sólida (SPPS). Esta ampliación, combinada con la experiencia líder en cromatografía de SK pharmteco y sus instalaciones de desa...

Resumen: SK pharmteco inicia el camino para conseguir la certificación My Green Lab y profundiza su compromiso con las prácticas de laboratorio sostenibles

RANCHO CORDOVA, California--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, una organización global de desarrollo y fabricación por contrato, (CDMO, por sus siglas en inglés), está dando un paso significativo en su camino hacia la sostenibilidad al gestionar la certificación My Green Lab, el estándar de oro para las mejores prácticas de sostenibilidad de laboratorio en todo el mundo. La empresa completó su evaluación inicial en el otoño de 2024 y pretende alcanzar su primer nivel de certificación en el verano d...
Back to Newsroom