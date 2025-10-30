Samsung Bioepis commercialisera BYOOVIZ® (ranibizumab) en Europe à partir de janvier 2026

INCHEON, Corée--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord d’achat d’actifs (APA) avec Biogen concernant deux actifs ophtalmologiques de Samsung Bioepis : BYOOVIZ® (ranibizumab), un biosimilaire référencé Lucentisi (ranibizumab) et OPUVIZ™ (aflibercept), un biosimilaire référencé Eyleaii (aflibercept), en Europe. Samsung Bioepis assumera l’entière responsabilité de la commercialisation de BYOOVIZ dès le transfert des droits commerciaux de Biogen à Samsung Bioepis, qui prendra effet en janvier 2026.

« Nous sommes heureux d’annoncer notre initiative de commercialisation directe de BYOOVIZ en Europe. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Biogen afin d’assurer une transition en douceur et la continuité des services à nos clients et patients en Europe », déclare Linda Choi MacDonald, vice-présidente exécutive et directrice commerciale mondiale chez Samsung Bioepis. « Samsung Bioepis continuera d’élargir sa portée auprès des patients à travers l’Europe en renforçant son leadership et son expertise dans le domaine des biosimilaires ».

BYOOVIZ (ranibizumab) a été approuvé par la Commission européenne (CE) en août 2021 en tant que premier biosimilaire ophtalmologique en Europe pour le traitement des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) néovasculaire (humide), d’œdème maculaire consécutif à une occlusion veineuse rétinienne (OVR) et de néovascularisation choroïdienne myopique (mCNV). BYOOVIZ est commercialisé dans plusieurs pays européens depuis mars 2023. OPUVIZ (aflibercept) a été approuvé par la CE en novembre 2024 et par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) en avril 2025 pour le traitement des patients atteints de DMLA humide, de déficience visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une RVO, de déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique (OMD) et de déficience visuelle due à une mCNV. OPUVIZ ne sera pas commercialisé avant l’expiration ou la révocation du ou des brevets pertinents pour le produit biologique de référence Eylea, qui couvre également OPUVIZ en Europe.

À propos de Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fondée en 2012, Samsung Bioepis est une société biopharmaceutique qui s’engage à rendre les soins de santé accessibles à tous. Grâce à ses innovations en matière de développement de produits et à son engagement indéfectible en faveur de la qualité, Samsung Bioepis vise à devenir la première société biopharmaceutique mondiale. Samsung Bioepis continue de développer un large portefeuille de candidats biosimilaires couvrant un large éventail de domaines thérapeutiques, notamment l’immunologie, l’oncologie, l’ophtalmologie, l’hématologie, la néphrologie et l’endocrinologie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.samsungbioepis.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, X.

i Lucentis est une marque déposée de Genentech, Inc. ii Eylea est une marque déposée de Bayer AG Expand

