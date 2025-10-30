NuORDER by Lightspeed amplía su colaboración con Nordstrom, que apuesta por estrategias mayoristas en datos

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed, una plataforma de comercio global líder que ayuda a los minoristas y las marcas a conectarse, colaborar y tomar decisiones de compra más inteligentes, ha anunciado hoy que Nordstrom consolidará su colaboración con NuORDER by Lightspeed. NuORDER ganará relevancia en el programa integral de datos e integración de Nordstrom para que pueda mejorar aún más su variedad de productos y la experiencia del cliente.

Al elaborar un catálogo universal de productos, categorías, datos de tallas e imágenes, NuORDER ayuda a Nordstrom a operar con más eficiencia a gran escala, reduciendo los procesos manuales y acelerando los ciclos de compra. En la actualidad, NuORDER recaba más de 50 puntos de datos por artículo. Nordstrom está desarrollando procesos con inteligencia artificial para acercarles los productos a los clientes con más eficiencia, y en ese sentido, NuORDER aumentará la recopilación de los datos para respaldar las previsiones con inteligencia artificial, las recomendaciones de productos y la personalización.

“Recopilar datos completos sobre los productos de miles de marcas demanda mucho tiempo, es costoso y exige una amplia colaboración”, ha asegurado Danielle Fairfield, vicepresidente y directora de ventas minoristas de NuORDER by Lightspeed. “NuORDER simplifica el proceso para que los minoristas puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes, que protejan los márgenes y mejoren la experiencia del cliente. En la próxima generación de nuestra asociación, los datos que suministramos serán más sofisticados, completos y de un alcance más amplio, lo que los hará aún más útiles en todo el negocio de Nordstrom”.

“La inteligencia artificial está transformando la forma de operar de los minoristas y abriendo nuevas vías de crecimiento, pero solo si tienen acceso a los datos adecuados”, ha comentado al respecto Chris Akrimi, director general de NuORDER by Lightspeed. “El acceso a los datos potencia varias capacidades fundamentales, entre ellas, las recomendaciones personalizadas de los productos, el comercio fluido, la asistencia receptiva y una disponibilidad más rápida de los productos y todo esto definirá el éxito del comercio minorista a medida que la IA y las tecnologías emergentes sigan remodelando el sector”.

Acerca de NuORDER de Lightspeed

NuORDER by Lightspeed es una plataforma de comercio B2B líder que facilita la compra y venta al por mayor. NuORDER suministra un conjunto completo de soluciones comerciales, diseñadas para optimizar la forma en que las marcas venden sus productos en todo el mundo y al tiempo, les ofrece a los minoristas la información que necesitan para tomar mejores decisiones de compra. En la actualidad, más de 4000 marcas y más de 100.000 minoristas acreditados usan NuORDER para transformar sus operaciones mayoristas. Lightspeed compró NuORDER en 2021. Siga a NuORDER en las redes sociales: LinkedIn, Facebook, Instagram y X.

Acerca de Lightspeed

Lightspeed es la plataforma de puntos de venta y pagos que impulsa a las empresas en el corazón de las comunidades de más de 100 países. Siendo el socio preferido de los empresarios más ambiciosos del sector minorista y hotelero, Lightspeed ayuda a las empresas a acelerar su crecimiento, ofrecerles experiencias excepcionales a los clientes y operar con más inteligencia en todos los canales y ubicaciones. Con una tecnología omnicanal rápida y flexible, Lightspeed reúne el punto de venta, el comercio electrónico, los pagos integrados, el inventario, la elaboración de informes, la gestión del personal y los proveedores, los servicios financieros y una red exclusiva de venta al por mayor y al por menor. Con el aval de los conocimientos profundos y la asistencia experta, Lightspeed ayuda a las empresas a funcionar con más eficiencia y a concentrarse en lo que mejor saben hacer. Fundada en Montreal, Canadá, en 2005, Lightspeed cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Toronto (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) y tiene equipos en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube y X.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incorporar información prospectiva y declaraciones prospectivas según los términos de las leyes de valores aplicables (“declaraciones prospectivas”), en particular, la información sobre la oferta de productos y las asociaciones de Lightspeed. Las declaraciones prospectivas constituyen declaraciones de naturaleza predictiva, dependen o se refieren a eventos o condiciones futuros y se pueden identificar porque emplean palabras como “será”, “espera”, “anticipa”, “pretende”, “planea”, “considera”, “estima” o expresiones similares en relación con temas que no son hechos históricos. Dichas declaraciones se fundamentan en las expectativas actuales de la dirección de Lightspeed e implican inherentemente una serie de riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos, en particular, los factores económicos. Una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, incluidos, entre otros factores, los factores de riesgo identificados en nuestro más reciente Informe de gestión y análisis de la situación financiera y resultados de las operaciones, en la sección “Factores de riesgo” de nuestro último formulario de información anual y demás documentos presentados ante las autoridades reguladoras de valores canadienses y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que se pueden consultar en nuestros perfiles en SEDAR+ en www.sedarplus.com y en EDGAR en www.sec.gov. Se advierte a los lectores que evalúen minuciosamente estos y otros factores antes de tomar decisiones con respecto a las acciones con derecho a voto subordinado de Lightspeed y que depositen un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, que no constituyen garantías de rendimiento futuro y si bien se fundamentan en ciertos supuestos que Lightspeed considera razonables, los acontecimientos y resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas realizadas por Lightspeed. Salvo que lo exija expresamente la legislación aplicable, Lightspeed no asume obligación alguna de actualizar públicamente ni de revisar ninguna de estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.

