Lake.com et Interhome annoncent un partenariat stratégique pour développer les locations de vacances au bord des lacs et des côtes européennes

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Lake.com, la plateforme de location de vacances dédiée aux séjours au bord de l’eau, s’est associée à Interhome, l’un des gestionnaires de maisons et d’appartements de vacances les plus réputés d’Europe. Cette collaboration permet aux voyageurs de Lake.com d’accéder aux villas, chalets et appartements dont la qualité a été vérifiée par Interhome dans plus de 20 pays européens.

Désormais, les biens gérés par Interhome peuvent être réservés sur Lake.com, qui combine des tarifs et des disponibilités en temps réel avec les services locaux d’Interhome pour la remise des clés, le nettoyage et l’assistance aux clients. Cette collaboration marque l’expansion européenne de Lake.com et élargit son offre dans les destinations très prisées au bord d’un lac ou en bord de mer.

L’intégration de Lake.com avec Interhome ajoute plus de 40 000 maisons de vacances, du lac de Garde et du lac de Côme en Italie au Salzkammergut en Autriche, en passant par les lacs de Lucerne et de Genève en Suisse, le lac de Constance en Allemagne et le lac d’Annecy en France, sans oublier les côtes méditerranéennes et adriatiques.

Pourquoi cela est important

Une offre fiable : les contrôles de qualité standardisés et le service local d’Interhome garantissent aux familles des séjours fiables en location.

les contrôles de qualité standardisés et le service local d’Interhome garantissent aux familles des séjours fiables en location. Une offre variée au bord de l’eau : une couverture élargie sur les lacs et les côtes en Italie, en France, en Espagne, en Croatie, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, au Portugal et aux Pays-Bas.

une couverture élargie sur les lacs et les côtes en Italie, en France, en Espagne, en Croatie, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, au Portugal et aux Pays-Bas. Adapté aux familles : villas avec piscine, chalets alpins et appartements familiaux avec cuisine équipée, espace extérieur et options acceptant les animaux domestiques.

« Les familles veulent trouver la maison idéale au bord du lac idéal, sans friction », explique David Ciccarelli, fondateur et directeur général de Lake.com. « Notre partenariat avec Interhome nous permet de proposer des maisons dont la qualité a été vérifiée et qui bénéficient d’un service local, pour une expérience au bord de l’eau, des Alpes à l’Adriatique. Il s’agit d’une étape importante dans notre expansion européenne et d’un avantage pour les voyageurs qui apprécient l’espace, les cuisines et les normes fiables. »

« Interhome est ravi de s’associer à Lake.com pour présenter ses villas, chalets et appartements aux voyageurs à la recherche de séjours au bord d’un lac ou en bord de mer », déclare Michael Figlestahler, directeur commercial chez Interhome. « Nos bureaux de service locaux, nos contrôles de qualité rigoureux et nos décennies d’expérience complètent la plateforme de Lake.com, axée sur les séjours au bord de l’eau, et permettent aux familles et aux groupes de réserver en toute confiance. »

À propos de Lake.com

Lake a été fondé par un couple passionné par l’idée d’aider les familles à découvrir la beauté de la création divine. La plateforme propose plus de 40 000 maisons de vacances au bord de l’eau en Amérique du Nord et en Europe. Rendez-vous sur https://www.lake.com

À propos d’Interhome

Fondé en 1965 près de Zurich, Interhome gère plus de 40 000 propriétés dont la qualité a été vérifiée dans plus de 20 pays européens, combinant des contrôles de qualité standardisés avec des bureaux locaux pour la remise des clés, le nettoyage et l’assistance aux clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.interhome.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.