-

SK pharmteco en LOTTE BIOLOGICS sluiten strategisch partnerschap om wereldwijde ADC CDMO-capaciteiten te versterken

Twee wereldwijde CDMO-leiders hebben hun krachten gebundeld om hun aanwezigheid op de snelgroeiende markt voor antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's) te versterken.

De samenwerking levert geïntegreerde, one-stop CDMO-diensten op met betrekking tot antilichaamgeneesmiddelen, productie van linkers en payloads en bioconjugatie, ondersteund door gezamenlijke marketing op basis van diepgaande ADC-expertise.

original Leaders from SK pharmteco and LOTTE BIOLOGICS at the LOTTE BIOLOGICS booth at CPHI Frankfurt, Germany, following the signing of the strategic collaboration Letter of Intent on October 29, 2025. From left to right: Joon Chang, CBO, LOTTE BIOLOGICS; Jiwon Chun, CGO, LOTTE BIOLOGICS; Kern Chang, CTO, LOTTE BIOLOGICS; Yooyeol Shin, CSO, LOTTE BIOLOGICS; James Park, CEO, LOTTE BIOLOGICS; Joerg Ahlgrimm, CEO, SK pharmteco; Andy Fenny, CCO, SK pharmteco; Olivia Boyce, Global Head of Proposals, SK pharmteco; Shiuk Lee, CSO, SK pharmteco; Steve Barr, Head of Small Molecule, SK pharmteco.

Leaders from SK pharmteco and LOTTE BIOLOGICS at the LOTTE BIOLOGICS booth at CPHI Frankfurt, Germany, following the signing of the strategic collaboration Letter of Intent on October 29, 2025. From left to right: Joon Chang, CBO, LOTTE BIOLOGICS; Jiwon Chun, CGO, LOTTE BIOLOGICS; Kern Chang, CTO, LOTTE BIOLOGICS; Yooyeol Shin, CSO, LOTTE BIOLOGICS; James Park, CEO, LOTTE BIOLOGICS; Joerg Ahlgrimm, CEO, SK pharmteco; Andy Fenny, CCO, SK pharmteco; Olivia Boyce, Global Head of Proposals, SK pharmteco; Shiuk Lee, CSO, SK pharmteco; Steve Barr, Head of Small Molecule, SK pharmteco.

RANCHO CORDOVA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco en LOTTE BIOLOGICS hebben bekendgemaakt dat ze een intentieverklaring (LOI) hebben ondertekend voor een strategische samenwerking om hun concurrentiepositie op de wereldwijde markt voor antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's) te versterken.

Door deze samenwerking zullen de twee bedrijven gezamenlijk onderzoeken of ze geïntegreerde, one-stop CDMO-diensten kunnen aanbieden aan wereldwijde klanten, met gedifferentieerde ADC-oplossingen die variëren van ontwikkeling tot commerciële productie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Keith Bowermaster, APR, CCMP
Communicatieconsultant
keith.bowermaster@skpt.com

Sangho Lee, Global PR
PR-manager
Sangho.1ee@lotte.net

Industry:

SK pharmteco

KRX:034730
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Keith Bowermaster, APR, CCMP
Communicatieconsultant
keith.bowermaster@skpt.com

Sangho Lee, Global PR
PR-manager
Sangho.1ee@lotte.net

More News From SK pharmteco

Samenvatting: SK pharmteco behaalt My Green Lab-certificaties van het hoogste niveau in Europa en Azië

RANCHO CORDOVA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, een internationale CDMO (contract development & manufacturing organization), maakte vandaag een belangrijke mijlpaal bekend in haar inzet voor milieuduurzaamheid door het behalen van vier My Green Lab-certificaties, waarvan twee op het hoogste niveau van het programma: Green. De overige twee labo's verdienden een Gold-certificatie, die de geavanceerde duurzaamheidsprestaties en de vorderingen naar volledige Green-maturiteit weerspiegele...

Samenvatting: SK pharmteco stimuleert binnenlandse ontwikkeling van peptiden met investering in faciliteit in Californië

RANCHO CORDOVA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, een wereldwijde contractontwikkelings- en productieorganisatie (CDMO), heeft vandaag een investering van 6,1 miljoen dollar aangekondigd in haar vestiging in Rancho Cordova voor de uitbreiding en inrichting van een nieuw laboratorium en een CGMP-faciliteit op kiloschaal voor vaste-fase-peptidesynthese (SPPS) en zuivering. Deze uitbreiding, in combinatie met de toonaangevende expertise van SK pharmteco op het gebied van chromatografie en bes...

Samenvatting: SK pharmteco begint aan traject om My Green Lab-certificering te behalen en verstevigt toewijding aan duurzame laboratoriumpraktijken

RANCHO CORDOVA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco, een wereldwijde contractontwikkelings- en productieorganisatie (CDMO), zet een belangrijke stap in zijn duurzaamheidstraject door My Green Lab-certificering na te streven, de gouden standaard voor best practices voor laboratoriumduurzaamheid wereldwijd. Het bedrijf voltooide zijn basisbeoordeling in het najaar van 2024 en streeft ernaar om zijn eerste certificeringsniveau te behalen in de zomer van 2025, met als langetermijndoel om tot 2030...
Back to Newsroom