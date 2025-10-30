SK pharmteco en LOTTE BIOLOGICS sluiten strategisch partnerschap om wereldwijde ADC CDMO-capaciteiten te versterken

RANCHO CORDOVA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco en LOTTE BIOLOGICS hebben bekendgemaakt dat ze een intentieverklaring (LOI) hebben ondertekend voor een strategische samenwerking om hun concurrentiepositie op de wereldwijde markt voor antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's) te versterken.

Door deze samenwerking zullen de twee bedrijven gezamenlijk onderzoeken of ze geïntegreerde, one-stop CDMO-diensten kunnen aanbieden aan wereldwijde klanten, met gedifferentieerde ADC-oplossingen die variëren van ontwikkeling tot commerciële productie.

