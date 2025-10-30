SK pharmteco en LOTTE BIOLOGICS sluiten strategisch partnerschap om wereldwijde ADC CDMO-capaciteiten te versterken
Twee wereldwijde CDMO-leiders hebben hun krachten gebundeld om hun aanwezigheid op de snelgroeiende markt voor antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's) te versterken.
De samenwerking levert geïntegreerde, one-stop CDMO-diensten op met betrekking tot antilichaamgeneesmiddelen, productie van linkers en payloads en bioconjugatie, ondersteund door gezamenlijke marketing op basis van diepgaande ADC-expertise.
Leaders from SK pharmteco and LOTTE BIOLOGICS at the LOTTE BIOLOGICS booth at CPHI Frankfurt, Germany, following the signing of the strategic collaboration Letter of Intent on October 29, 2025. From left to right: Joon Chang, CBO, LOTTE BIOLOGICS; Jiwon Chun, CGO, LOTTE BIOLOGICS; Kern Chang, CTO, LOTTE BIOLOGICS; Yooyeol Shin, CSO, LOTTE BIOLOGICS; James Park, CEO, LOTTE BIOLOGICS; Joerg Ahlgrimm, CEO, SK pharmteco; Andy Fenny, CCO, SK pharmteco; Olivia Boyce, Global Head of Proposals, SK pharmteco; Shiuk Lee, CSO, SK pharmteco; Steve Barr, Head of Small Molecule, SK pharmteco.
RANCHO CORDOVA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco en LOTTE BIOLOGICS hebben bekendgemaakt dat ze een intentieverklaring (LOI) hebben ondertekend voor een strategische samenwerking om hun concurrentiepositie op de wereldwijde markt voor antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's) te versterken.
Door deze samenwerking zullen de twee bedrijven gezamenlijk onderzoeken of ze geïntegreerde, one-stop CDMO-diensten kunnen aanbieden aan wereldwijde klanten, met gedifferentieerde ADC-oplossingen die variëren van ontwikkeling tot commerciële productie.
