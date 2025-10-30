-

Recover™ firma un acuerdo de varios años en materia de algodón reciclado con H&M

Recover™ ha firmado un acuerdo de varios años con H&M para apoyar la integración de su fibra de algodón reciclada, RCotton, para su uso en los productos de H&M.

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Desde principios de 2024, H&M y Recover™ han colaborado en el desarrollo de productos, lo que ahora permite la introducción comercial a gran escala del algodón reciclado mecánicamente Recover™ en las colecciones de H&M.

Recover™ combina más de 75 años de experiencia en el reciclaje textil con procesos avanzados que ofrecen trazabilidad y calidad consistente a escala industrial, y opera cinco centros de reciclaje ubicados en el centro de las cadenas de producción textil de Europa, Asia y América. Estas prestaciones son esenciales para una empresa de moda internacional como H&M Group, donde la transparencia, la calidad de las fibras y un suministro fiable son fundamentales para integrar materiales reciclados.

«Nos complace establecer esta colaboración con el Grupo H&M. El acceso fiable a fibras recicladas a gran escala, con total trazabilidad y consistencia en la calidad, es fundamental para la transformación de la industria. Nuestra colaboración demuestra cómo los que innovan y las marcas líderes internacionales pueden trabajar juntos para que la moda circular esté al alcance de todos».
— Anders Sjöblom, director ejecutivo de Recover™

«En H&M Group, queremos hacer crecer nuestra empresa sin depender del uso y la extracción de recursos, con productos y materiales que circulen al máximo de su calidad. Para aumentar la disponibilidad y la asequibilidad de materiales reciclados y de origen sostenible, invertimos, probamos y ampliamos soluciones e infraestructuras innovadoras. La experiencia y la capacidad demostrada de Recover para suministrar algodón reciclado a escala comercial la convierten en un socio importante para alcanzar nuestro objetivo de utilizar únicamente materiales reciclados o de origen sostenible para 2030».
— Ulf Krigsman, director de Materiales y componentes, H&M

Acerca de Recover™

Recover™ es una empresa líder en ciencia de los materiales y productora internacional a gran escala de fibra de algodón reciclada y mezclas de algodón de alta calidad y bajo impacto medioambiental. Sus productos de primera calidad, respetuosos con el medio ambiente y competitivos en cuanto a costes se desarrollan en estrecha colaboración con la cadena de suministro de minoristas y marcas internacionales, lo que proporciona una solución sostenible que promueve un cambio a gran escala en la moda a través del beneficio empresarial y la inspiración.

Con la financiación de STORY3 Capital y Goldman Sachs, Recover™ tiene como objetivo mejorar su tecnología, crear un impacto ambiental positivo y duradero, y colaborar con marcas, minoristas y otros innovadores para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la industria.

