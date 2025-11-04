-

Yokogawa將為「綠色利雅德」專案提供城市基礎設施綜合控制系統

- 為沙烏地國家級城市綠化計畫貢獻力量，推動沙烏地首都成為全球最宜居城市之一 -

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841)宣布，其子公司Yokogawa Saudi Arabia已與利雅德市皇家委員會 簽署合約，為「綠色利雅德」專案*的主指揮控制中心提供所需系統和服務。該國家級計畫由沙烏地阿拉伯政府主導，是「沙烏地願景2030」的核心組成部分。其目標是透過城市綠化將利雅德打造為全球最宜居城市之一，讓居民過上更健康、更永續的生活。

到2030年，該專案將在公園、公共設施、醫療中心和道路沿線種植750萬棵樹木，使人均綠地面積從1.7平方公尺提升至28平方公尺。這些樹木將採用經處理的再生水灌溉。此次綠化工程將透過改善空氣品質、降低城市溫度、減少電力消耗，以及促進居民更健康、更有活力的生活型態，為環境、經濟和社會永續發展貢獻力量。

Yokogawa將為城市基礎設施提供綜合監控與控制系統，以支援專案順利推進。公司將部署其OpreX™ Collaborative Information Server和OpreX Intelligent Manufacturing Hub，做為主指揮控制中心的統一平台。這兩個系統將整合來自多管道的資料，包括環境監測感測器、天氣預報和營運資料庫。這一整合視圖將實現即時監控、預測分析和科學決策，從而完善水資源、灌溉和公園照明系統的管理。該系統具備可擴充性，未來能夠納入更多全市範圍的資產，並支援「綠色利雅德」專案的後續管理工作。

Yokogawa Electric總裁兼執行長Kunimasa Shigeno表示：「我們很榮幸能受託參與這一大型城市轉型專案。該專案與Yokogawa的目標高度契合，即透過『系統之系統』方法（將獨立運行和管理的系統連結起來，構成更龐大的系統）實現綜效並創造新價值。我們期待能為該地區乃至全球的類似計畫貢獻力量。」

* 沙烏地願景2030——「綠色利雅德」專案：
https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/projects/green-riyadh

關於Yokogawa
Yokogawa為能源、化工、材料、製藥和食品等多個產業的客戶提供測量、控制和資訊領域的先進解決方案。Yokogawa透過數位化技術的有效應用，協助客戶解決與生產、資產和供應鏈最佳化相關的問題，實現向自主營運的轉換。
Yokogawa于1915年在東京成立，擁有超過17,000名員工，透過遍布62個國家的128家公司的全球網路，持續致力於實現永續發展的社會。
如欲瞭解更多資訊，請造訪www.yokogawa.com

本新聞稿中的公司、組織、產品、服務和標識等名稱是橫河電機或其各自所有者的注冊商標或商標。

