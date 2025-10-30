Andersen Consulting新增合作公司Vivaldi

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与全球商业及品牌战略咨询公司Vivaldi达成合作协议，此举将强化前者在战略与业务转型方面的服务能力。

Vivaldi成立于1999年，其核心特色在于通过整合品牌、业务和技术，助力客户维持行业领先地位。Vivaldi业务覆盖美国、欧洲和拉丁美洲，与全球领先企业合作，助力其建立稳固市场地位、加速创新进程，并设计以客户为中心的商业模式。在当前由AI、平台动态和持续革新塑造的快速变革时代，Vivaldi帮助客户重新构想商业价值的创造与获取方式。该公司的跨学科团队融合深度消费者洞察、市场前瞻性，以及严谨的战略、创意和财务能力，为各行业客户提供定制化解决方案，助力其实现增长、转型和长期竞争力提升。

Vivaldi创始人兼首席执行官Erich Joachimsthaler表示：“当今商业环境要求企业以灵活性、关联性和清晰方向感引领发展。与Andersen Consulting的合作让我们能将专业能力触达更广泛受众，同时提供超越现有能力范围的解决方案。双方强强联手，将具备独特优势，可提供能为客户带来更大价值的一体化解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“在我们持续打造无缝一体化平台、为客户各增长阶段提供支持的过程中，拓展本公司的服务能力是重中之重。Vivaldi在品牌和业务转型领域的卓越方法与我们的愿景高度契合，这将增强我们的能力，助力客户把握新机遇、巩固竞争地位，并实现可持续成功。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。