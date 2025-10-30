Andersen Consulting aggiunge la società collaboratrice Vivaldi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annuncia un accordo di collaborazione con Vivaldi, azienda di consulenza aziendale e di strategia del brand, rafforzando l'offerta della società in ambito strategico e di trasformazione aziendale.

Fondata nel 1999, Vivaldi è conosciuta per il suo approccio alla convergenza di marchi, attività e tecnologia per mantenere la posizione di leadership dei propri clienti. Attiva negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina, Vivaldi collabora con aziende di spicco globali per creare forti posizioni di mercato, accelerare l'innovazione e progettare modelli aziendali incentrati sul cliente. Nel mondo odierno in rapida evoluzione, definito dall'intelligenza artificiale, dalle dinamiche delle piattaforme e dalla reinvenzione costante, Vivaldi aiuta i clienti a reinventare il modo in cui il valore aziendale viene creato e acquisito. I team multidisciplinari dell'azienda abbinano conoscenze approfondite dei consumatori e previsioni del mercato con rigore strategico, creativo e finanziario per guidare soluzioni mirate per la crescita, la trasformazione e la competitività a lungo termine nelle industrie.

“Lo scenario aziendale di oggi richiede alle aziende di guidare con agilità, rilevanza e un chiaro senso della direzione”, ha dichiarato Erich Joachimsthaler, fondatore e CEO di Vivaldi. “La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci permette di portare le nostre competenze ad una audience più ampia, offrendo nel contempo soluzioni che si estendono ben oltre le nostre attuali capacità. Insieme, siamo unicamente posizionati per offrire soluzioni integrate che portano maggiore valore ai clienti”.

“Ampliare le capacità della nostra organizzazione è una priorità fondamentale, mentre continuiamo a costruire una piattaforma integrata, senza soluzione di continuità, che supporta clienti in ogni fase della crescita”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “L'approccio distinto di Vivaldi alla trasformazione del brand e dell'azienda si allinea perfettamente con la nostra visione, valorizzando la nostra abilità nell'aiutare i clienti a cogliere nuove opportunità, rafforzare il posizionamento competitivo e raggiungere il successo sostenibile”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

