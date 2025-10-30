Andersen Consulting erweitert seine Zusammenarbeit um das Unternehmen Vivaldi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit Vivaldi bekannt, einem globalen Beratungsunternehmen für Geschäfts- und Markenstrategien, wodurch das Angebot des Unternehmens im Bereich Strategie und Geschäftstransformation gestärkt wird.

Vivaldi wurde 1999 gegründet und ist bekannt für seinen Ansatz, Marke, Geschäft und Technologie zu vereinen, um Kunden in ihrer Führungsposition zu halten. Vivaldi ist in den USA, Europa und Lateinamerika tätig und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um starke Marktpositionen aufzubauen, Innovationen zu beschleunigen und kundenorientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln. In der heutigen, sich schnell entwickelnden Welt, die von KI, Plattformdynamik und kontinuierlicher Neuerfindung geprägt ist, unterstützt Vivaldi seine Kunden dabei, die Schaffung und Erfassung von Geschäftswert neu zu konzipieren. Die multidisziplinären Teams des Unternehmens verbinden fundierte Verbraucherkenntnisse und Marktprognosen mit strategischer, kreativer und finanzieller Disziplin, um maßgeschneiderte Lösungen für Wachstum, Transformation und langfristige Wettbewerbsfähigkeit in verschiedenen Branchen zu liefern.

„Die heutige Geschäftswelt erfordert von Unternehmen, dass sie mit Flexibilität, Relevanz und einer klaren Ausrichtung agieren“, erklärte Erich Joachimsthaler, Gründer und CEO von Vivaldi. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unser Fachwissen einem breiteren Publikum zugänglich machen und gleichzeitig Lösungen anbieten, die über unsere derzeitigen Möglichkeiten hinausgehen. Gemeinsam sind wir in der einzigartigen Lage, integrierte Lösungen anzubieten, die unseren Kunden einen höheren Mehrwert bieten.“

„Die Erweiterung der Kompetenzen unserer Organisation ist eine wichtige Priorität, da wir weiterhin eine nahtlose, integrierte Plattform aufbauen, die Kunden in jeder Wachstumsphase unterstützt“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Vivaldis herausragender Ansatz zur Marken- und Geschäftstransformation passt perfekt zu unserer Vision und verbessert unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, neue Chancen zu nutzen, ihre Wettbewerbsposition zu stärken und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

