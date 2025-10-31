-

NuScale Power全力支援ENTRA1 Energy簽署250億美元協議，計畫在全美部署大型電力基礎設施資產

代表美國先進核能領域邁出關鍵一步，協助強化能源安全並加快潔淨、可調度發電

該計畫將以可靠、低碳基荷電力為AI和工業成長供能，同時為美國創造就業機會並推動社群發展

奧勒岡州科瓦利斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 業界首屈一指的專有創新型先進小型模組化反應堆(SMR)核能技術供應商NuScale Power Corporation (NYSE: SMR)今日宣布，其全球獨家策略性合作夥伴ENTRA1 Energy將根據新簽署的5500億美元美日架構協議，獲得高達250億美元的投資資金，NuScale Power對此表示祝賀。

本周，美國總統川普與日本首相高市早苗在東京會面後，白宮宣布了這份雙邊架構協議。協議將調動高達5500億美元的公共和私人部門投資，用於擴建關鍵能源基礎設施並強化供應鏈。

根據該計畫，ENTRA1 Energy將開發一批採用基荷能源的發電廠。該計畫將滿足AI資料中心、製造業和國防領域快速成長的能源需求，同時創造數千個高品質美國就業職位，並強化美國能源獨立性。

NuScale Power總裁兼執行長John Hopkins表示：「我們很驕傲能支援ENTRA1 Energy參與這份具有歷史意義的美日協議。此次合作彰顯了先進核能在推動經濟發展、強化聯盟關係，以及為AI、製造業和關鍵基礎設施提供所需可靠能源方面的核心角色。」

此次公告發表前，ENTRA1 Energy最近宣布與田納西河谷管理局(TVA)達成里程碑式協議，計畫採用NuScale的SMR技術開發高達6 GW的新型潔淨基荷電力。這些措施共同顯示，先進核能在支援美國再工業化、能源安全和脫碳進程中的作用正日益彰顯。

Hopkins補充說道：「美日架構協議印證了我們與ENTRA1共同建構的合作模式——將經美國核管理委員會(NRC)核准的成熟SMR技術，與世界一流的開發和資產管理專業能力相結合。我們將攜手加快潔淨基荷電力的部署，其規模和速度正為目前的世界所迫切需要。」

如欲瞭解更多資訊，請查看白宮公告：whitehouse.gov/fact-sheets/2025/10/28

關於NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR)成立於2007年，是業界首屈一指的專有創新型先進小型模組化反應堆(SMR)核能技術供應商，其使命是透過提供安全、可擴充且可靠的無碳能源，推動全球能源轉型。NuScale Power Module™是該公司具有突破性的SMR技術，屬於小型安全壓水反應堆，單台可發電77 MWe或提供250 MW（總）熱能。透過靈活配置（最多12台模組），其總輸出功率可擴充至924 MWe，以滿足客戶需求。

身為第一個且唯一獲得美國核管理委員會設計認證的SMR技術，NuScale具備為全球各類客戶提供核能服務的優勢，應用場景包括發電、資料中心供電、區域供暖、海水淡化、商業化制氫以及其他製程供熱需求。

NuScale與ENTRA1 Energy建立了全球策略性合作夥伴關係，ENTRA1 Energy是NuScale在NuScale SMR商業化和開發領域的全球獨家策略性合作夥伴。對於部署、融資、投資、開發、實施和/或管理內建NuScale SMR的ENTRA1 Energy Plants™，ENTRA1 Energy是一站式服務中心和單一樞紐。

如欲瞭解更多資訊，請造訪NuScale Power的網站，或在LinkedInFacebookInstagramXYouTube上關注我們。

關於ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy是美國獨立的全球能源生產平台，致力於透過提供安全、可靠的基荷能源來強化能源安全。ENTRA1 Energy的高階主管團隊由能源、基礎設施和金融領域的資深人士組成，在全球關鍵基礎設施專案的投資、開發和實施方面擁有豐富經驗。ENTRA1 Energy專注於透過將美國核能和天然氣技術商業化並部署到其電力基礎設施資產中，來生產和銷售電力。

ENTRA1 Energy是NuScale的全球獨家策略性合作夥伴，兩家公司已成立一家各持股50%的合資公司——ENTRA1 NuScale LLC。ENTRA1 Energy擁有商業化、經銷及部署NuScale產品和服務的全球獨家權利。對於部署、融資、投資、開發、實施和/或管理內建NuScale SMR的ENTRA1 Energy Plants™，ENTRA1 Energy是一站式服務中心和單一樞紐。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含前瞻性陳述（包括但不限於使用「將」、「相信」、「期望」、「預期」、「計畫」或其他類似表述的陳述），涉及本公司SMR技術的商業化等內容。

實際結果可能因多種因素而與前瞻性陳述存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司的流動性和融資能力；公司獲得新合約的能力；專案執行過程中可能出現的成本超支、專案延誤或其他問題；我們獲得所需監管核准的能力；以及其他可能超出我們控制範圍的風險和不確定性。依賴這些及其他前瞻性陳述時需謹慎。由於已知和未知的風險，公司的實際結果可能與其預期和預測存在重大差異。

有關這些及其他因素的更多資訊，可在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的公開定期文件中查閱，包括公司截至2024年12月31日年度的Form 10-K年度報告以及後續向SEC遞交的文件中「關於前瞻性陳述的警示說明」和「風險因素摘要」部分所述的整體經濟狀況及其他風險、不確定性和因素。上述提及的SEC文件可公開取得，或向NuScale的投資人關係部門(ir@nuscalepower.com)索取。除法律要求外，公司無任何意圖或義務更新這些前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

