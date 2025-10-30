Andersen Consulting incorpora a la empresa colaboradora Vivaldi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con Vivaldi, una consultora global de estrategia empresarial y de marca, que refuerza la oferta de la organización en materia de estrategia y transformación empresarial.

Fundada en 1999, Vivaldi es conocida por su enfoque de convergencia entre marca, negocio y tecnología para mantener a sus clientes en su posición de liderazgo. Con presencia en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, Vivaldi colabora con empresas líderes a nivel mundial para construir posiciones sólidas en el mercado, acelerar la innovación y diseñar modelos de negocio que están centrados en el cliente. En el mundo actual, que se encuentra en rápida evolución y está moldeado por la inteligencia artificial, la dinámica de las plataformas y la reinvención continua, Vivaldi ayuda a sus clientes a reimaginar cómo se crea y se captura el valor empresarial. Los equipos multidisciplinarios de la empresa combinan un profundo conocimiento del consumidor y una visión de futuro del mercado con rigor estratégico, creativo y financiero para ofrecer soluciones personalizadas para el crecimiento, la transformación y la competitividad a largo plazo en todos los sectores.

"El panorama empresarial actual exige que las organizaciones lideren con agilidad, relevancia y un claro sentido de la orientación", afirmó Erich Joachimsthaler, fundador y director ejecutivo de Vivaldi. "Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite llevar nuestra experiencia a un público más amplio, al mismo tiempo que ofrecemos soluciones que van más allá de nuestras capacidades actuales. Juntos, estamos en una posición única para ofrecer soluciones integradas que aportan un mayor valor a los clientes".

"Ampliar las capacidades de nuestra organización es una prioridad clave a medida que seguimos construyendo una plataforma integrada y sin fisuras que apoye a los clientes a lo largo de todas las etapas de su crecimiento", afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "El distinguido enfoque de Vivaldi hacia la transformación de marcas y negocios se alinea a la perfección con nuestra visión, mejorando nuestra capacidad para ayudar a los clientes a aprovechar nuevas oportunidades, fortalecer su posicionamiento competitivo y alcanzar un éxito sostenible".

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una gama completa de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global y ofrece consultoría, servicios fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global que cuenta con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y tiene presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.