Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Vivaldi

Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą Vivaldi, globalną firmą świadczącą usługi konsultacyjne w zakresie biznesu i strategii marki, a tym samym wzmacnia ofertę organizacji w dziedzinie opracowywania strategii oraz transformacji przedsiębiorstw.

Założona w 1999 r. firma Vivaldi słynie ze swojego podejścia łączącego markę, biznes i technologię, które pozwala klientom utrzymać wiodącą pozycję w danej branży. Firma Vivaldi, która prowadzi działalność w USA, Europie i Ameryce Łacińskiej, współpracuje z czołowymi firmami z całego świata, aby pomagać im w wypracowaniu solidnej pozycji na rynku, szybszym wprowadzaniu innowacji i opracowywaniu modeli biznesowych ukierunkowanych przede wszystkim na potrzeby klienta. W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie, kształtowanym przez AI, dynamikę platform i nieustanne metamorfozy, Vivaldi pomaga klientom w przekształceniu sposobów generowania korzyści i wykorzystywania możliwości. Multidyscyplinarne zespoły firmy łączą gruntowną wiedzę na temat klientów i znajomość rynku ze strategicznym, kreatywnym i finansowym rygorem, aby dostarczać spersonalizowane rozwiązania zorientowane na rozwój, transformację i długoterminową konkurencyjność w każdej branży.

– Dzisiejsze otoczenie biznesowe wymaga od organizacji sprawnego przywództwa, aktualności oferty i jasnego kierunku działania – powiedział Erich Joachimsthaler, założyciel i dyrektor generalny Vivaldi. – Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy zaoferować naszą wiedzę fachową szerszemu wachlarzowi odbiorców, a także zapewnić klientom rozwiązania wykraczające poza nasze obecne możliwości. Razem mamy wszystko, co niezbędne, aby dostarczać zintegrowane rozwiązania przynoszące więcej korzyści klientom.

– Zwiększanie zdolności naszej organizacji stanowi nadrzędny priorytet naszych nieprzerwanych wysiłków na rzecz budowania płynnie zintegrowanej platformy wspierającej klientów na wszystkich etapach rozwoju – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wybitne podejście firmy Vivaldi do wizerunku marki i transformacji działalności doskonale wpisuje się w naszą wizję, umożliwiając nam jeszcze lepsze wspieranie klientów w wykorzystywaniu nowych możliwości, zwiększaniu przewagi konkurencyjnej i osiąganiu trwałego sukcesu.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

