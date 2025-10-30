-

Andersen Consulting adiciona a empresa parceira Vivaldi

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anunciou um Acordo de Colaboração com a Vivaldi, uma consultoria global de estratégia de negócios e marcas, fortalecendo as ofertas em estratégia e transformação empresarial da organização.

Fundada em 1999, a Vivaldi é reconhecida por sua abordagem que integra marca, negócios e tecnologia, mantendo seus clientes em posições de liderança. Atuando nos EUA, Europa e América Latina, a Vivaldi colabora com empresas globais líderes para consolidar posições de mercado, acelerar a inovação e criar modelos de negócios centrados no cliente. Em um mundo em rápida transformação, moldado por IA, dinâmicas de plataformas e reinvenção contínua, a Vivaldi ajuda os clientes a repensar a criação e captura de valor. Suas equipes multidisciplinares combinam profundo conhecimento sobre os consumidores e visão de mercado com rigor estratégico, criativo e financeiro, entregando soluções sob medida para crescimento, transformação e competitividade de longo prazo em diversos setores.

"O cenário de negócios atual exige que as organizações atuem com agilidade, relevância e uma direção clara", disse Erich Joachimsthaler, fundador e CEO da Vivaldi. "Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite levar nossa expertise a um público mais amplo, além de entregar soluções que vão além das nossas capacidades atuais. Juntos, estamos em uma posição única para oferecer soluções integradas que gerem maior valor para os clientes".

"Ampliar as capacidades de nossa organização é uma prioridade fundamental, à medida que continuamos a construir uma plataforma integrada e fluida para apoiar os clientes em todas as etapas de crescimento", disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "A abordagem distinta da Vivaldi em transformação de marca e negócios se alinha perfeitamente à nossa visão, reforçando nossa capacidade de ajudar os clientes a aproveitar novas oportunidades, fortalecer seu posicionamento competitivo e alcançar sucesso sustentável".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto completo de serviços abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções para capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo multidimensional de serviços da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, além de expertise em tributação, jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria, em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 600 locais por meio de suas firmas associadas e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma empresa de sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas associadas e colaboradoras ao redor do mundo.

