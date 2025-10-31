-

Axelspace与两家非洲机构签署谅解备忘录以借助卫星数据共破社会民生难题

携手加纳与肯尼亚合作伙伴，共同开发定制化解决方案

original 加纳共和国驻日本特命全权大使Genevieve Edna Apaloo与Axelspace总裁兼首席执行官Yuya Nakamura，共同出席了在NIHONBASHI SPACE WEEK 2025活动现场举行的签约仪式

加纳共和国驻日本特命全权大使Genevieve Edna Apaloo与Axelspace总裁兼首席执行官Yuya Nakamura，共同出席了在NIHONBASHI SPACE WEEK 2025活动现场举行的签约仪式

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Axelspace Corporation（“Axelspace”）是一家专注于微卫星研发运营、致力于推动太空技术普惠化的企业。该公司欣然宣布，已与两个非洲国家政府机构签署谅解备忘录， 双方将利用基于卫星的地球观测（EO）数据展开合作，共同应对社会挑战。

Axelspace已分别与加纳共和国空间科学与技术研究院（GSSTI）、以及总部设在肯尼亚的区域发展资源测绘中心（RCMRD）签署谅解备忘录。以此次签约为契机，Axelspace将携手非洲等新兴市场本土合作伙伴，全面启动符合当地需求的定制化解决方案的研发与实施工作。

与加纳的签约仪式于2025年10月29日（日本标准时间）在日本太空产业盛会“NIHONBASHI SPACE WEEK 2025”期间隆重举行。加纳共和国驻日本特命全权大使Genevieve Edna Apaloo以见证人身份签署谅解备忘录，并对合作前景寄予厚望。

GSSTI隶属于环境、科学、技术与创新部下设的加纳原子能委员会，其职责是开发、协调、研究、商业化及探索空间科学与技术，推动加纳的社会经济发展。RCMRD则是设在肯尼亚的政府间组织，由多个非洲缔约国共同成立，长期为可持续发展提供地理信息及关联技术服务。

根据谅解备忘录框架，Axelspace将在农业、环境与森林保护、灾害管理及气候应对、城市规划与基础设施等重点领域，提供EO数据及其应用技术支持。这两家非洲机构将牵头构建涵盖本土企业的EO数据应用体系。各方合作将致力于精准识别亟待解决的社会民生问题，通过EO数据与本土信息的深度融合，研发可落地实施的解决方案，共同开拓EO数据应用的新兴市场。

*完整版本可在此处获取： https://www.axelspace.com/news/africa_partnership_mou/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系方式
Axelspace Holdings Corporation
企业管理部、企业发展组、公关与投资者关系部
电子邮件：pr@axelspace.com

