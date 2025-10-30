Lake.com e Interhome annunciano il lancio di una partnership strategica per aumentare gli affitti di case vacanze sul lago e al mare in Europa

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Lake.com, il marketplace degli affitti per le vacanze pensato per la vita in riva all'acqua, ha stretto una collaborazione con Interhome, uno dei servizi di gestione di case e appartamenti per le vacanze più consolidato in Europa. La collaborazione offrirà ai viaggiatori di Lake.com le ville, i chalet e gli appartamenti di qualità verificati in oltre 20 paesi europei.

Oggi l'inventario gestito in modo professionale da Interhome diventerà prenotabile su Lake.com, integrando tariffe e disponibilità in tempo reale con gli uffici di assistenza locale di Interhome per la consegna delle chiavi, la pulizia e l'assistenza agli ospiti. Questo accordo segna l'espansione in Europa di Lake.com, ampliando in tal modo la scelta di destinazioni in riva al lago e balneari in forte richiesta.

L'integrazione di Lake.com con Interhome aggiunge oltre 40.000 case vacanze in località che vanno dal Lago di Garda e di Como in Italia, al Salzkammergut in Austria, passando per i laghi di Lucerna e Ginevra in Svizzera, il Lago di Costanza in Germania e il Lago di Annecy in Francia, oltre alle coste del Mediterraneo e dell'Adriatico.

Perché è importante

Offerta affidabile: le verifiche di qualità standardizzate di Interhome e l'assistenza locale garantiscono alle famiglie soggiorni in autonomia affidabili.

le verifiche di qualità standardizzate di Interhome e l'assistenza locale garantiscono alle famiglie soggiorni in autonomia affidabili. Ampia presenza sul litorale: ampia copertura presso laghi e litorali in Italia, Francia, Spagna, Croazia, Svizzera, Austria, Germania, Portogallo e Paesi Bassi.

ampia copertura presso laghi e litorali in Italia, Francia, Spagna, Croazia, Svizzera, Austria, Germania, Portogallo e Paesi Bassi. Ideale per le famiglie: ville con piscine, chalet alpini e appartamenti su misura per le famiglie, con cucina completa, spazi esterni e opzioni per animali.

"Le famiglie vogliono la casa giusta sul lago giusto, senza i problemi", ha spiegato David Ciccarelli, fondatore e CEO di Lake.com. "La collaborazione con Interhome offre case dalla qualità verificata e con assistenza locale per un'esperienza in riva all'acqua, dalle Alpi all'Adriatico. Si tratta di un passo importante per la nostra espansione in Europa e una vittoria per i viaggiatori che apprezzano lo spazio, le cucine e standard affidabili."

"Interhome è lieta di collaborare con Lake.com per presentare le nostre ville, i chalet e gli appartamenti ai viaggiatori alla ricerca di soggiorni in riva al lago e in riva al mare", ha affermato Michael Figlestahler, Chief Sales Officer presso Interhome. "I nostri uffici di assistenza locale, i controlli di qualità coerenti e decenni di esperienza vanno a integrare il marketplace curato da Lake.com orientato ai soggiorni in riva all'acqua, e aiuta le famiglie e i gruppi a prenotare in totale sicurezza."

Informazioni su Lake.com

Lake è stata fondata da un team composto da moglie e marito la cui passione è aiutare le famiglie a immergersi nella bellezze della Terra. La piattaforma offre oltre 40.000 case vacanza in riva all'acqua in America del Nord e in Europa. Visitare il sito https://www.lake.com

Informazioni su Interhome

Fondata nel 1965 vicino a Zurigo, Interhome gestisce oltre 40.000 proprietà di qualità controllata in più di 20 paesi europei, integrando controlli di qualità standardizzati con uffici locali per la consegna delle chiavi, la pulizia e l'assistenza agli ospiti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.interhome.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.