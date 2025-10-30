SK pharmteco et LOTTE BIOLOGICS concluent un partenariat stratégique visant à renforcer leurs capacités mondiales en tant que CDMO spécialisées dans la fabrication de conjugués anticorps-médicaments (ADC)

RANCHO CORDOVA, Californie--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco et LOTTE BIOLOGICS ont annoncé avoir signé une lettre d’intention en vue d’une collaboration stratégique visant à renforcer leur compétitivité sur le marché mondial des conjugués anticorps-médicaments (antibody-drug conjugate, ADC).

Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises étudieront conjointement la possibilité de fournir des services de sous-traitance pharmaceutique (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) intégrés et centralisés à des clients internationaux, en proposant des solutions ADC différenciées allant du développement à la fabrication commerciale.

LOTTE BIOLOGICS mettra à profit ses capacités de fabrication conformes aux BPF et sa compétitivité mondiale en matière de qualité sur son Syracuse Bio Campus, aux États-Unis, afin de fournir des services de fabrication de substances médicamenteuses et de bioconjugaison de haute qualité.

Parallèlement, SK pharmteco sera chargée du développement et de la fabrication d’agents de liaison et de charges utiles (linker–payload) dans le cadre de la partie synthèse-chimie du processus, en complément de la bioconjugaison et de la fabrication des substances médicamenteuses qui seront assurées par LOTTE BIOLOGICS.

En combinant leur expertise technique et leurs réseaux mondiaux, les deux entreprises visent à créer une plateforme CDMO entièrement intégrée, qui minimisera les écarts entre le développement et la fabrication, offrant ainsi des solutions personnalisées aux clients et renforçant leur compétitivité au sein du secteur en pleine expansion des ADC.

Elles prévoient en outre de mener des actions conjointes de marketing mondial et d’engagement client afin d’élargir leur clientèle sur les marchés clés.

Ce partenariat s’inscrit dans la tendance actuelle de rapatriement des chaînes d’approvisionnement, les deux entreprises disposant d’infrastructures de fabrication de pointe aux États-Unis et en Europe.

Joerg Ahlgrimm, PDG de SK pharmteco, a déclaré : « Ce partenariat stratégique vise à stimuler le développement de thérapies de nouvelle génération, et à permettre aux deux entreprises d’offrir une valeur ajoutée considérablement accrue tout en mettant plus rapidement des médicaments innovants à la disposition des patients du monde entier. »

James Park, PDG de Lotte Biologics, a confié pour sa part : « Cette collaboration marque une étape importante, car nous assistons au rapprochement de deux grandes entreprises biopharmaceutiques coréennes qui unissent leurs forces sur la scène mondiale. En combinant nos compétences dans des domaines de pointe comme celui des ADC, nous allons renforcer le leadership biopharmaceutique de la Corée et accélérer notre croissance sur le marché mondial. »

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et développement (R&D) et des laboratoires d’analyse situés aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. L’entreprise travaille en partenariat avec des sociétés biopharmaceutiques de toutes tailles pour produire des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et des produits intermédiaires, des technologies destinées aux thérapies géniques et cellulaires, ainsi que des principes actifs enregistrés, et offre en outre des services d’analyse à l’industrie biopharmaceutique à l’échelle mondiale. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX : 034730) (SK), la société d’investissement stratégique de SK Group, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.

À propos de LOTTE BIOLOGICS

Fondée en 2022 et basée à Séoul, en Corée du Sud, LOTTE BIOLOGICS a pour mission de fournir des traitements contribuant à un monde plus sain. Depuis son Syracuse Bio Campus, dans l’État de New York, l’entreprise propose des services de fabrication de substances médicamenteuses conformes aux BPF et de haute qualité. LOTTE BIOLOGICS développe également un nouveau domaine d’expertise avec des services liés aux conjugués anticorps-médicaments (ADC). Avec plus de 100 millions de dollars investis dans les modalités ADC, dont des capacités de fabrication sur site de substances médicamenteuses et de conjugaison, nous proposons un service complet et transparent. Pour ce qui est de l’avenir, LOTTE BIOLOGICS prévoit de construire trois usines biologiques de pointe à Songdo, en Corée du Sud. La construction de la première usine a déjà commencé et devrait être achevée d’ici à 2027.

