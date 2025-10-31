Andersen Consulting indgår samarbejde med virksomheden Vivaldi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med Vivaldi, der er et globalt konsulentfirma inden for forretnings- og brandstrategi, hvilket styrker organisationens løsninger inden for strategi og forretningstransformation.

Vivaldi, der blev oprettet i 1999, er kendt for sin tilgang, som forener brand, forretning og teknologi for at hjælpe kunder med at bevare deres position som markedsledere. Med aktiviteter i USA, Europa og Latinamerika samarbejder Vivaldi med nogle af verdens førende virksomheder om at styrke markedspositioner, accelerere innovation og udvikle kundecentrerede forretningsmodeller. I en tid, der er præget af hurtig forandring, drevet af kunstig intelligens, platformdynamikker og kontinuerlig fornyelse, hjælper Vivaldi sine kunder med at gentænke, hvordan forretningsværdi skabes og udnyttes. Virksomhedens tværfaglige teams kombinerer dyb indsigt i forbrugeradfærd og markedsudvikling med strategisk, kreativ og finansiel ekspertise for at levere skræddersyede løsninger, der fremmer vækst, transformation og langsigtet konkurrenceevne på tværs af brancher.

"Det moderne virksomhedsklima kræver, at organisationer handler med agilitet, relevans og en klar retning," udtalte Erich Joachimsthaler, der er grundlægger af og CEO for Vivaldi. "Vores samarbejde med Andersen Consulting giver os mulighed for at få vores ekspertise ud til et bredere publikum og samtidig levere løsninger, der rækker ud over vores nuværende kapaciteter. Sammen er vi unikt positioneret til at tilbyde integrerede løsninger, som skaber større værdi for kunderne."

"Udvidelsen af vores organisations kompetencer er en central prioritet i vores bestræbelse på at fortsætte opbygningen af en sammenhængende, integreret platform, der understøtter kunder på alle vækststadier," udtalte Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Vivaldis anerkendte tilgang til brand- og forretningstransformation harmonerer perfekt med vores vision og styrker vores evne til at hjælpe kunder med at udnytte nye muligheder, styrke deres konkurrenceposition og opnå bæredygtig succes."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og anden rådgivning på en global platform med mere end 44.000 fagfolk verden over samt tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere globalt.

