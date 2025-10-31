Axelspace signe des protocoles d’accord avec deux organisations africaines pour relever les défis sociaux grâce à l’utilisation de données satellitaires

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (« Axelspace »), qui développe et exploite des microsatellites et mène des activités visant à promouvoir une société où l’espace est accessible à tous à travers le monde, a le plaisir d’annoncer la signature de protocoles d’accord avec deux organisations gouvernementales de pays africains en vue d’une coopération pour relever les défis sociaux grâce à l’utilisation de données d’observation de la Terre (EO) par satellite.

Axelspace a signé des protocoles d’accord séparés avec l’Institut des sciences et technologies spatiales du Ghana (GSSTI) de la République du Ghana et le Centre régional de cartographie des ressources pour le développement (RCMRD), basé en République du Kenya. Avec la signature de ces protocoles d’accord, Axelspace va commencer à développer et à mettre en œuvre à grande échelle des solutions adaptées aux besoins locaux en collaboration avec des partenaires locaux dans les pays émergents, notamment en Afrique.

La cérémonie de signature avec le Ghana s’est déroulée lors de l’événement consacré à l’espace « NIHONBASHI SPACE WEEK 2025 » au Japon, le 29 octobre 2025 (JST). Genevieve Edna Apaloo, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana au Japon, a signé le protocole d’accord en tant que témoin et a exprimé ses attentes pour l’avenir.

Le GSSTI, qui opère sous l’égide de la Commission ghanéenne de l’énergie atomique au sein du ministère de l’Environnement, des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation, est chargé d’exploiter, de coordonner, de rechercher, de commercialiser et d’explorer les sciences et technologies spatiales pour le développement socioéconomique du Ghana. Le RCMRD est une organisation intergouvernementale regroupant des pays africains signataires, établie au Kenya, qui fournit des informations géographiques et des technologies connexes pour le développement durable.

Sur la base de ces protocoles d’accord, Axelspace fournira des données d’observation de la Terre et son savoir-faire pour l’utilisation de ces données dans des domaines tels que l’agriculture, la conservation de l’environnement et des forêts, la gestion des catastrophes et la réponse au changement climatique, l’urbanisme et les infrastructures. Chaque organisation africaine mettra en place un cadre pour l’utilisation des données d’observation de la Terre impliquant des entreprises locales. Chaque partenariat vise à identifier les problèmes sociaux à résoudre, à élaborer et à mettre en œuvre des solutions combinant les données d’observation de la Terre et les informations locales, afin de créer un nouveau marché pour l’utilisation des données d’observation de la Terre.

*Communiqué complet disponible ici : https://www.axelspace.com/news/africa_partnership_mou/

