Lake.com e Interhome anuncian una alianza estratégica para expandir la oferta de alquileres vacacionales junto a lagos y costas de Europa

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Lake.com, mercado de alquileres vacacionales para disfrutar de la vida junto al agua, acaba de asociarse con Interhome, uno de los gestores de casas y apartamentos vacacionales más consolidados de Europa. Gracias a esta colaboración, los viajeros de Lake.com podrán acceder a las villas, chalés y apartamentos de calidad contrastada de Interhome en más de 20 países europeos.

A partir de hoy, el inventario gestionado profesionalmente por Interhome se puede reservar desde Lake.com, combinando tarifas y disponibilidad en tiempo real con las oficinas de servicio locales de Interhome para la entrega de llaves, la limpieza y la asistencia a los huéspedes. Así, Lake.com se expande por Europa, ampliando la oferta en destinos costeros y junto a lagos de gran demanda.

Con la integración de Lake.com con Interhome se incorporan más de 40 000 casas vacacionales, desde los lagos Garda y Como de Italia hasta el Salzkammergut en Austria, los lagos Lucerna y Ginebra en Suiza, el lago Constanza en Alemania y el lago Annecy en Francia, además de las costas del Mediterráneo y del Adriático.

Por qué es importante

Oferta de confianza: los controles de calidad estandarizados y el servicio local de Interhome aportan fiabilidad e independencia a las familias.

los controles de calidad estandarizados y el servicio local de Interhome aportan fiabilidad e independencia a las familias. Profundidad frente al mar: mayor cobertura en lagos y costas de Italia, Francia, España, Croacia, Suiza, Austria, Alemania, Portugal y los Países Bajos.

mayor cobertura en lagos y costas de Italia, Francia, España, Croacia, Suiza, Austria, Alemania, Portugal y los Países Bajos. Ideal para familias: villas con piscina, chalés alpinos y apartamentos familiares con cocina completa, espacio en plena naturaleza y con la posibilidad de disfrutarlo con sus mascotas.

«Las familias quieren disfrutar de una casa junto al lago de sus sueños, sin complicaciones», afirma David Ciccarelli, fundador y consejero delegado de Lake.com. «La alianza con Interhome incorpora a nuestra cartera viviendas de calidad contrastada y con servicio local a una experiencia centrada en torno al agua, desde los Alpes hasta el Adriático. Es un importante hito en nuestra expansión europea y una ventaja para los viajeros que valoran el espacio, las cocinas y los estándares de confianza».

«Interhome se congratula de unir fuerzas con Lake.com para mostrar nuestras villas, chalets y apartamentos a viajeros que busquen estancias junto lagos y costas», afirma Michael Figlestahler, director de ventas de Interhome. «Nuestras oficinas de servicio local, los controles de calidad constantes y décadas de experiencia complementan el mercado selecto centrado en el agua de Lake.com, lo que ayuda a las familias y a los grupos a reservar con confianza».

Acerca de Lake.com

Lake fue fundada por un matrimonio apasionado por ayudar a las familias a disfrutar de la belleza de la creación de Dios. La plataforma ofrece más de 40 000 casas vacacionales junto al agua en Norteamérica y Europa. Visite https://www.lake.com

Acerca de Interhome

Fundada en 1965 cerca de Zúrich, Interhome gestiona más de 40 000 propiedades de calidad contrastada en más de 20 países europeos, con controles de calidad estandarizados gestionados desde oficinas locales para la entrega de llaves, la limpieza y la atención al cliente. Más información en https://www.interhome.com

