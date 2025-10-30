NuORDER by Lightspeed élargit son partenariat avec Nordstrom, le détaillant investissant dans des stratégies de vente en gros orientées données

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed, plateforme de commerce mondiale de premier plan permettant aux détaillants et aux marques de se connecter, de collaborer et de prendre des décisions d'achat plus éclairées, a annoncé aujourd'hui que Nordstrom renforce son partenariat avec NuORDER by Lightspeed. NuORDER jouera un rôle plus important dans le programme global de données et d'intégration de Nordstrom, ce qui lui permettra d'améliorer encore plus sa gamme de produits et l'expérience client.

En créant un catalogue universel de données produits, de catégories, tailles et images, NuORDER permet à Nordstrom d'optimiser ses activités à grande échelle en réduisant les processus manuels et en accélérant le cycle d'achat. Aujourd'hui, NuORDER collecte plus de 50 points de données par article. À mesure que Nordstrom développe des processus alimentés par l'IA favorisant une livraison plus efficace des marchandises auprès des clients, NuORDER intensifiera la collecte de données afin de soutenir les prévisions, les recommandations de produits et la personnalisation alimentées par l'IA.

« La collecte de données produits exhaustive auprès de milliers de marques est un processus long, coûteux et qui demande une étroite collaboration », explique Danielle Fairfield, vice-présidente et directrice du commerce de détail chez NuORDER by Lightspeed. « NuORDER simplifie ce processus afin que les détaillants puissent prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, ce qui leur permet de conserver leurs marges et améliorer l'expérience client. Ce nouveau partenariat nous fournira des données plus riches, plus complètes et plus étendues, et seront de ce fait encore plus utiles pour l'ensemble des activités de Nordstrom. »

« L’intelligence artificielle transforme les activités des détaillants et ouvre de nouvelles perspectives de croissance, mais à condition qu’ils aient accès aux données pertinentes », a déclaré Chris Akrimi, directeur général de NuORDER by Lightspeed. « La libération des données permet de mettre en œuvre des fonctionnalités essentielles comme des recommandations de produits personnalisées, une expérience d’achat fluide, un service client réactif et une disponibilité des produits plus agile. Autant d’éléments qui feront le succès du commerce de détail, à mesure que l’IA et les technologies émergentes continueront de remodeler le secteur. »

Pour plus d'informations à propos de NuORDER by Lightspeed, veuillez consulter le site www.nuorder.com.

À propos de NuORDER de Lightspeed

NuORDER de Lightspeed est une plateforme de commerce B2B de premier plan qui optimise l'achat et la vente en gros. NuORDER propose une suite complète de solutions d'e-commerce créées pour que les marques puissent agiliser la vente de leurs produits à travers le monde, tout en fournissant aux détaillants les informations nécessaires leur permettant de prendre de meilleures décisions d'achat. Aujourd'hui, plus de 4 000 marques et plus de 100 000 détaillants agréés utilisent NuORDER pour transformer leurs opérations de vente en gros. Lightspeed a fait l'acquisition de NuORDER en 2021. Suivez NuORDER sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, et X.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme de points de vente et de paiements qui dynamise les entreprises au sein des communautés dans plus de 100 pays. Partenaire de choix des entrepreneurs ambitieux dans les secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie, Lightspeed permet aux entreprises d'accélérer leur croissance, de proposer des expériences client exceptionnelles et d'optimiser leurs activités sur tous les canaux et tous les sites. Grâce à une technologie omnicanale rapide et flexible, Lightspeed centralise les points de vente, le commerce électronique, les paiements intégrés, la gestion des stocks, le reporting, la gestion du personnel et des fournisseurs, les services financiers et un réseau exclusif de vente en gros et de vente au détail. Grâce à ses informations et son soutien d'experts, Lightspeed permet aux entreprises d'être plus efficaces et de se concentrer sur leur savoir-faire. Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Ses équipes sont basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, et X.

