Innocap accueille Bain Capital au sein de son groupe d’actionnaires alors que sa plateforme dépasse les 100 G$ US d’actifs

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Gestion de placements Innocap inc. (« Innocap » ou « la Société »), leader mondial en plateformes de comptes gérés dédiés offrant aux investisseurs institutionnels un moyen supérieur d’accéder à leurs portefeuilles alternatifs, a annoncé aujourd’hui un investissement de croissance stratégique de Bain Capital Tech Opportunities (« Bain Capital »). Cet investissement viendra propulser la prochaine étape de croissance d’Innocap et bonifier son modèle de services technocentrique, permettant ainsi aux investisseurs institutionnels de structurer, d’accéder et de superviser des portefeuilles alternatifs avec plus de transparence et d’efficacité.

En parallèle à cet investissement, Innocap a annoncé avoir dépassé les 100 G$ US d’actifs sur sa plateforme, marquant ainsi un jalon important dans la croissance continue de la Société en tant que plateforme privilégiée par les investisseurs institutionnels pour accéder aux investissements alternatifs.

Combinant une expertise sectorielle approfondie, une automatisation exclusive des flux de travail et une infrastructure technologique sécurisée, Innocap offre aux investisseurs institutionnels un moyen supérieur d’accéder, de structurer et de superviser leurs investissements alternatifs grâce à des comptes gérés dédiés. Avec plus de 4 800 G$ US alloués aux actifs alternatifs à l’échelle mondiale, un chiffre qui continue de croître, les comptes gérés dédiés sont de plus en plus reconnus comme étant une solution supérieure, permettant de dégager un alpha excédentaire important par rapport aux véhicules d'investissement traditionnels.

Les talents, les processus et la technologie spécialement conçue d'Innocap travaillent de concert pour proposer un service hautement personnalisé et une gouvernance fiable. En tant que leader de ce marché en pleine expansion, Innocap continue de permettre aux institutions d’établir des partenariats solides et durables dans l’écosystème des investissements alternatifs.

« L’investissement de Bain Capital marque un nouveau chapitre très prometteur pour Innocap et pour l’avenir des comptes gérés dédiés », a déclaré François Rivard, chef de la direction d’Innocap. « Les actifs sur la plateforme d’Innocap ont doublé en trois ans, et cet investissement nous permettra de poursuivre notre expansion afin de répondre à la demande des investisseurs mondiaux, qu’il s’agisse de gestionnaires d’actifs alternatifs, de fonds de pension, de fonds de dotation ou de fonds souverains. Le partenariat avec Bain Capital nous permettra également de jumeler une expertise de pointe en matière d’IA à l’expertise fintech, alors que nous faisons rapidement évoluer l’infrastructure technologique d’Innocap au profit de nos clients. »

« L’écosystème des investissements alternatifs se trouve à un tournant, propulsé par la demande croissante des investisseurs institutionnels pour des solutions sur mesure et une transparence accrue, un meilleur contrôle et une meilleure efficacité du capital », a déclaré Michael Grandfield, directeur général de Bain Capital Tech Opportunities. « Innocap est à l’avant-garde de cette évolution, combinant une technologie exclusive et une expertise opérationnelle approfondie pour répondre aux besoins complexes de ses clients. Nous sommes ravis de nous associer à François et à son équipe pour renforcer la position de leader d’Innocap sur le marché et bonifier sa plateforme technologique afin de donner aux investisseurs institutionnels davantage de visibilité et de contrôle. »

Bain Capital rejoint les actionnaires établis, notamment la direction d’Innocap, La Caisse, BNY, Gestion d’actifs mondiale Walter, BNP Paribas, et ADIA.

« Portée par une vision audacieuse de croissance mondiale, Innocap se démarque dans le domaine des placements alternatifs grâce à son expertise et à ses innovations technologiques. La Caisse est fière d’être un actionnaire de longue date de cette entreprise montréalaise et demeure engagée à soutenir son évolution stratégique aux côtés de partenaires de calibre mondial, tout en générant une valeur durable pour ses déposants », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à La Caisse.

Parmi les développements récents qui ont ouvert la voie à la prochaine étape de croissance d’Innocap, Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») a choisi Innocap pour ses services de plateforme de comptes gérés dédiés et est devenue actionnaire de la Société.

Les conditions financières de cet investissement minoritaire n’ont pas été divulguées. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, et devrait se clôturer au cours du premier trimestre 2026.

À propos d’Innocap

Innocap est le leader mondial en plateformes de comptes gérés dédiés.

Nous offrons aux investisseurs institutionnels un moyen supérieur de structurer, d’accéder et de superviser leurs placements. Avec plus de 100 G$ US sur la plateforme, Innocap permet aux investisseurs d’avoir une stratégie d’investissement sur mesure, d’accroître la transparence, d’exercer un contrôle sur leurs actifs et de dégager un alpha excédentaire important par rapport à leurs portefeuilles alternatifs.

Propulsée par nos talents, nos processus et notre technologie spécialement conçue, Innocap transforme la manière dont les investisseurs institutionnels accèdent à leurs investissements alternatifs.

Pour en savoir plus, consultez www.innocap.com.

Suivez @Innocap-Group sur LinkedIn.

À propos de Bain Capital

Fondée en 1984, Bain Capital est l’une des principales sociétés d’investissement privé au monde. Nous nous consacrons à créer un impact durable pour nos investisseurs, nos équipes, nos entreprises et les communautés dans lesquelles nous vivons. En tant que partenariat privé, nous dirigeons avec conviction et une culture de collaboration, des atouts qui nous permettent d’innover dans nos approches d’investissement, de saisir des occasions et d’obtenir des résultats exceptionnels. Notre plateforme mondiale investit dans cinq domaines clés : le capital-investissement, la croissance et le capital-risque, les solutions de capital, les marchés du crédit et des capitaux, et les actifs immobiliers. Dans ces domaines clés, nous apportons une expertise sectorielle approfondie et des capacités étendues. Nous avons 24 bureaux sur quatre continents, plus de 1 850 employés et environ 185 G$ d’actifs sous gestion.

Pour en savoir plus, consultez www.baincapital.com

Suivez @BainCapital sur LinkedIn et X (Twitter).

L’activité Tech Opportunities de Bain Capital (baincapitaltechopportunities.com) a pour objectif d’aider les entreprises technologiques en croissance à atteindre leur plein potentiel. Nous nous concentrons sur des entreprises évoluant dans des marchés finaux importants et en pleine croissance, qui disposent d’une technologie innovante ou de rupture et pour lesquelles nous croyons pouvoir soutenir une croissance transformationnelle. Notre équipe dédiée et chevronnée possède une expérience approfondie dans le soutien aux entreprises technologiques en pleine croissance, réunissant des profils variés dans le domaine des investissements privés et publics ainsi que dans des fonctions technologiques au niveau opérationnel. Nous investissons dans des secteurs bénéficiant de vents favorables fondamentaux à long terme, à mesure que la technologie se répand dans tous les secteurs, créant ainsi un nombre important et croissant d’occasions d’investissement.