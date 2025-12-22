Yokogawa va fournir des systèmes de contrôle intégrés pour les infrastructures urbaines dans le cadre du projet Green Riyadh

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce que sa filiale, Yokogawa Saudi Arabia, a remporté un contrat auprès de la Commission Royale pour la ville de Riyad afin de fournir les systèmes et services nécessaires au centre de commande et de contrôle principal du projet Green Riyadh*. Menée par le gouvernement saoudien, cette initiative nationale est un élément clé de Saudi Vision 2030. Son objectif est de transformer Riyad en l’une des villes les plus agréables à vivre au monde grâce à la végétalisation urbaine, permettant ainsi aux habitants de mener une vie plus saine au cœur d’un environnement plus vert et plus durable.

Le projet prévoit la plantation de 7,5 millions d’arbres dans les parcs, les équipements publics, les centres de santé et le long des routes d’ici 2030, ce qui permettra d’augmenter l’espace vert par habitant de 1,7 à 28 mètres carrés. Les arbres seront irrigués à l’aide d’eaux usées traitées. Ce reboisement contribuera à la durabilité environnementale, économique et sociale en améliorant la qualité de l’air, en réduisant les températures urbaines, en diminuant la consommation d’énergie et en favorisant des modes de vie plus sains et plus dynamiques pour les habitants.

Yokogawa soutiendra la réussite du projet en fournissant des systèmes intégrés de surveillance et de contrôle pour les infrastructures urbaines. La société déploiera son serveur d’informations collaboratif OpreX™ et son hub de fabrication intelligent OpreX comme plateforme unifiée pour le centre de commande principal. Ceux-ci intégreront des données provenant de diverses sources, notamment des capteurs de surveillance environnementale, des prévisions météorologiques et des bases de données opérationnelles. Cette vue consolidée permettra une surveillance en temps réel, des analyses prédictives et une prise de décision éclairée afin d’optimiser la gestion des ressources en eau, de l’irrigation et des systèmes d’éclairage des parcs. Conçu pour être évolutif, le système sera capable d’intégrer à l’avenir d’autres actifs à l’échelle de la ville et la gestion de Green Riyadh.

Kunimasa Shigeno, président-directeur général de Yokogawa Electric, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir été chargés de travailler sur un projet de transformation urbaine d’une telle envergure. Ce projet s’inscrit dans l’objectif de Yokogawa de créer des synergies et de nouvelles valeurs grâce à une approche systémique, dans laquelle des systèmes exploités et gérés de manière indépendante sont connectés pour former un système plus vaste. Nous sommes impatients de contribuer à des initiatives similaires dans la région et dans le monde entier. »

