NuORDER by Lightspeed breidt het partnerschap met Nordstrom uit nu de retailer in groothandelstrategieën aangestuurd door gegevens investeert

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed, een vooraanstaand internationaal commerceplatform dat retailers en merken in staat stelt om te connecteren, samen te werken en intelligentere aankoopbeslissingen te nemen, maakte vandaag bekend dat Nordstrom haar partnerschap met NuORDER by Lightspeed versterkt. NuORDER zal een grotere rol spelen in het end-to-end data- en integratieprogramma van Nordstrom om Nordstrom in staat te stellen haar goederenassortiment en klantenervaring te verbeteren.

Door een universele catalogus van producten, categorieën, maatgegevens en afbeelding te creëren, helpt NuORDER Nordstrom efficiënter op schaal te werken door handmatige processen te beperken en koopcycli te versnellen. Tegenwoordige verzamelt NuORDER meer dan 50 gegevenspunten per artikel. Nu Nordstrom door AI aangestuurde processen ontwikkelt om goederen efficiënter bij klanten te brengen, zal NuORDER gegevensvastlegging verhogen om prognose aangestuurd door AI, productaanbevelingen en personalisering te ondersteunen.

“Volledige productgegevens van duizenden merken verzamelen is een tijdrovende, dure aangelegenheid en vereist uitgebreide samenwerking,” verklaart Danielle Fairfield, VP/Head of Retail van NuORDER by Lightspeed. “NuORDER maakt dat proces eenvoudiger, zodat retailers snellere, intelligentere beslissingen kunnen nemen die de marge beschermen en de klantenervaring verbeteren. In de volgende generatie van ons partnerschap zullen de gegevens die we aanbieden rijker, vollediger en ruimer zijn, om dit binnen de activiteiten van Nordstrom nog nuttiger te maken.”

“Artificiële intelligentie verandert de manier waarop retailers werken en nieuwe wegen naar groei tot stand brengen, maar dat kan alleen als ze tot de juiste gegevens toegang hebben,” aldus Chris Akrimi, algemeen directeur van NuORDER by Lightspeed. “Gegevens ontsluiten bevordert kritieke capaciteiten zoals gepersonaliseerde productaanbevelingen, naadloze handel, reactieve ondersteuning en snellere productbeschikbaarheid, allemaal factoren die het succes van retail bepalen nu AI en opkomende technologieën de sector verder blijven hervormen.”

Voor meer informatie over NuORDER by Lightspeed gaat u naar www.nuorder.com.

Over NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed is een toonaangevend B2B-handelsplatform voor de aankoop en verkoop voor groothandel. NuORDER biedt een volledig assortiment van handelsoplossingen die zijn ontworpen om de manier waarop merken overal ter wereld hun producten verkopen te stroomlijnen en retailers tegelijk inzichten te verschaffen om betere aankoopbeslissingen te nemen. Vandaag transformeren meer dan 4000 merken en meer dan 100.000 geverifieerde retailers hun groothandelsactiviteiten met NuORDER. Lightspeed nam NuORDER over in 2021. Volg NuORDER op de sociale media: LinkedIn, Facebook, Instagram en X.

Over Lightspeed

Lightspeed is het POS- en betaalplatform dat bedrijven steunt die de ruggengraat van de samenleving vormen in meer dan 100 landen. Als voorkeurpartner van ambitieuze retail- en horecaondernemers, helpt Lightspeed bedrijven om groei te versnellen, uitzonderlijke klantenervaringen te bieden en in alle kanalen en locaties intelligenter actief te zijn. Met snelle, flexibele omnichannel-technologie brengt Lightspeed verkooppunt, e-commerce, geïntegreerde betalingen, voorraad, rapportering, personeel- en leveranciersbeheer, financiële services en een exclusief groothandelsretailnetwerk bijeen. Gesteund door inzichten en ondersteuning van experts, helpt Lightspeed bedrijven om efficiënter te werken en hun aandacht te richten op wat zij het best kunnen. Lightspeed werd in 2005 opgericht in Montréal, Canada. Het is tweevoudig beursgenoteerd, op de New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) en op de Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD), met teams in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Stille Oceaan. Volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube en X.

Toekomstgerichte verklaringen

In dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie en toekomstgerichte verklaringen staan in de zin van de effectenwetgeving die van toepassing is ("toekomstgerichte verklaring"), waaronder informatie met betrekking tot het productenaanbod en de partnerschappen van Lightspeed. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die voorspellend van aard zijn, afhangen van of verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen of condities, en worden aangeduid met bewoordingen zoals "zullen", "verwacht", "anticipeert", "willen", "van plan zijn", "geloven", "schatten" of gelijkaardige uitdrukkingen met betrekking tot zaken die geen historische feiten zijn. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het bestuur van Lightspeed en houden als dusdanig heel wat bekende en niet-bekende risico's en onzekerheden in, met inbegrip van economische factoren. Een aantal risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, met inbegrip van, onder andere factoren, risicofactoren geïdentificeerd in onze recentste Management's Discussion & Analysis of Financial Condition and Results of Operations, onder "Risicofactoren" in ons recentste Annual Information Form, en in onze andere registraties bij de Canadese regelgevende instanties inzake effecten en de U.S. Securities & Exchange Commission, allemaal beschikbaar onder onze profielen op SEDAR+ via www.sedarplus.com en op EDGAR via www.sec.gov. Lezers worden gewaarschuwd om deze en andere factoren zorgvuldig in beschouwing te nemen wanneer zij beslissingen nemen met betrekking tot ondergeschikte stemgerechtigde aandelen van Lightspeed en geen overmatig vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. De werkelijke gebeurtenissen en resultaten kunnen materieel verschillen van de gebeurtenissen en resultaten vermeld of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen van Lightspeed omdat toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op bepaalde veronderstellingen die Lightspeed als redelijk beschouwd. Behalve in geval dit door de toepasselijke wet uitdrukkelijk wordt vereist, acht Lightspeed zich niet gehouden om dergelijke toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.