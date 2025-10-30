Recover™ sluit meerjarige overeenkomst voor gerecycled katoen met H&M

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Sinds begin 2024 werken H&M en Recover™ samen aan productontwikkeling, wat nu de grootschalige commerciële introductie van mechanisch gerecycled katoen van Recover™ in de collecties van H&M mogelijk maakt.

Recover™ bundelt meer dan 75 jaar ervaring in textielrecycling met geavanceerde processen die zorgen voor traceerbaarheid en consistente kwaliteit op industriële schaal. Het bedrijf exploiteert vijf recyclinghubs, strategisch gevestigd in het hart van textielproductiestromen in Europa, Azië en de Amerika’s. Deze capaciteiten zijn van essentieel belang voor een wereldwijde modegroep als H&M Group, waar transparantie, vezelprestaties en een betrouwbare toeleveringsketen cruciaal zijn voor het integreren van gerecyclede materialen.

“We zijn trots op dit partnerschap met H&M Group. Betrouwbare toegang tot gerecyclede vezels op grote schaal, met volledige traceerbaarheid en consistente kwaliteit, is essentieel voor de transformatie van de industrie. Onze samenwerking laat zien hoe innovators en toonaangevende wereldwijde merken kunnen samenwerken om circulaire mode voor iedereen beschikbaar te maken."

— Anders Sjöblom, CEO van Recover™

”Bij H&M Group willen we onze bedrijfsactiviteiten laten groeien losgekoppeld van grondstoffengebruik en -winning, waarbij producten en materialen optimaal circuleren en hun hoogste waarde behouden. Om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gerecyclede en duurzaam geproduceerde materialen te vergroten, zetten we in op het testen en opschalen van innovatieve oplossingen en infrastructuren. De expertise van Recover™ en zijn bewezen vermogen om gerecycled katoen op commerciële schaal te leveren, maken hen tot een waardevolle partner terwijl we toewerken naar ons doel om tegen 2030 uitsluitend gerecyclede of duurzaam geproduceerde materialen te gebruiken."

— Ulf Krigsman, hoofd Materialen en Componenten, H&M

Over Recover™

Recover™ is een toonaangevend materiaalkunde­bedrijf en wereldwijde producent van hoogwaardige, milieuvriendelijke gerecyclede katoenvezels en katoenmixen op grote schaal. De premium, duurzame en kostenefficiënte producten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de toeleveringsketen van internationale retailers en merken. Zo biedt Recover™ een duurzame oplossing die grootschalige verandering in de mode-industrie stimuleert, gedreven door zowel zakelijke meerwaarde als inspiratie.

Ondersteund door investeringen van STORY3 Capital en Goldman Sachs, heeft Recover™ als missie om zijn eigen technologie op te schalen, blijvende positieve milieueffecten te realiseren en samen te werken met merken, retailers en andere veranderaars om de duurzaamheidsdoelen van de industrie te behalen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.