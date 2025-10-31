-

Axelspace ondertekent verklaringen van overeenstemming met twee Afrikaanse organisaties om sociale uitdagingen aan te pakken met het gebruik van satellietgegevens

Samenwerking met partners in Ghana en Kenia met als doel oplossingen op maat te ontwikkelen en te implementeren

Genevieve Edna Apaloo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Ghana to Japan and Yuya Nakamura, President and CEO, Axelspace at the signing ceremony on stage at NIHONBASHI SPACE WEEK 2025

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), een bedrijf dat microsatellieten ontwikkelt en exploiteert en zich inzet voor een samenleving waarin ruimtevaart toegankelijk is voor mensen wereldwijd, kondigt met trots aan dat het een memoranda van overeenstemming (MoU's) heeft gesloten met twee overheidsorganisaties van Afrikaanse landen. Hierin wordt afgesproken om samen te werken aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen door gebruik te maken van satellietgegevens voor aardobservatie (EO).

Axelspace heeft afzonderlijke verklaringen van overeenstemming ondertekend met het Ghana Space Science and Technology Institute (GSSTI) van de Republiek Ghana en het Regional Centre for Mapping of Resources for Development (RCMRD), gevestigd in de Republiek Kenia.

