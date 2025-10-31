Axelspace ondertekent verklaringen van overeenstemming met twee Afrikaanse organisaties om sociale uitdagingen aan te pakken met het gebruik van satellietgegevens

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), een bedrijf dat microsatellieten ontwikkelt en exploiteert en zich inzet voor een samenleving waarin ruimtevaart toegankelijk is voor mensen wereldwijd, kondigt met trots aan dat het een memoranda van overeenstemming (MoU's) heeft gesloten met twee overheidsorganisaties van Afrikaanse landen. Hierin wordt afgesproken om samen te werken aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen door gebruik te maken van satellietgegevens voor aardobservatie (EO).

Axelspace heeft afzonderlijke verklaringen van overeenstemming ondertekend met het Ghana Space Science and Technology Institute (GSSTI) van de Republiek Ghana en het Regional Centre for Mapping of Resources for Development (RCMRD), gevestigd in de Republiek Kenia.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.