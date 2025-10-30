Samsung Bioepis comercializará BYOOVIZ® (ranibizumab) en Europa a partir de enero de 2026

INCHEON, Corea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. ha anunciado hoy que la empresa ha firmado un acuerdo de compra de activos (APA) con Biogen para la comercialización de dos activos oftalmológicos de Samsung Bioepis: BYOOVIZ® (ranibizumab), un biosimilar homólogo de Lucentisi (ranibizumab), y OPUVIZ™ (aflibercept), un biosimilar homólogo de Eyleaii (aflibercept), en Europa.

