Samsung Bioepis comercializará BYOOVIZ® (ranibizumab) en Europa a partir de enero de 2026
- Samsung Bioepis asumirá toda la responsabilidad comercial de BYOOVIZ® (ranibizumab) tras el traspaso completo de los derechos de comercialización de Biogen a Samsung Bioepis, que entrará en vigor en enero de 2026.
- BYOOVIZ, aprobado por la Comisión Europea (CE) en agosto de 2021 como el primer biosimilar oftalmológico de Europa, está disponible para su comercialización en varios países europeos desde marzo de 2023
INCHEON, Corea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. ha anunciado hoy que la empresa ha firmado un acuerdo de compra de activos (APA) con Biogen para la comercialización de dos activos oftalmológicos de Samsung Bioepis: BYOOVIZ® (ranibizumab), un biosimilar homólogo de Lucentisi (ranibizumab), y OPUVIZ™ (aflibercept), un biosimilar homólogo de Eyleaii (aflibercept), en Europa.
