Yokogawa gaat geïntegreerde besturingssystemen leveren voor stedelijke infrastructuur in het Green Riyadh-project

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) maakt bekend dat haar dochteronderneming, Yokogawa Saudi Arabia, een contract heeft gekregen van de Koninklijke Commissie voor de stad Riyad om de benodigde systemen en diensten te leveren voor het hoofdcommando- en controlecentrum van het Green Riyadh-project*. Dit nationale initiatief, onder leiding van de regering van Saoedi-Arabië, is een belangrijk onderdeel van Saudi Vision 2030. Het doel is om Riyad door middel van stedelijke vergroening te transformeren tot een van de meest leefbare steden ter wereld, waar inwoners een gezonder en duurzamer leven kunnen leiden.

