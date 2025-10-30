Domaine Worldwide und Shopify starten eine europaweite Initiative zur Migration von Unternehmensplattformen

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Domaine Worldwide, der führende globale Design- und Entwicklungspartner von Shopify, kündigte heute seine „European Platform Migrations”-Partnerschaft mit Shopify an. Die Initiative positioniert Domaine als zentralen Handelspartner für Unternehmen im Vereinigten Königreich, in der DACH-Region und in den Benelux-Ländern, die eine Migration auf die skalierbare, handelsfähige Infrastruktur von Shopify durchführen möchten.

Unternehmen in ganz Europa stehen vor der Herausforderung, ihre Altsysteme zu modernisieren. Mit dieser Kampagne wird die kombinierte Stärke der Migrationskompetenz von Domaine und der Flexibilität von Shopify für Unternehmen herausgestellt, die Marken einen nahtlosen Weg zu einer verbesserten Leistung, mehr Agilität und langfristigem Wachstum bietet.

„Für Einzelhandelsunternehmen ist die Plattformmigration heute keine rein technische Entscheidung mehr, sondern eine strategische. Für einige ist sie sogar eine strategische Notwendigkeit“ so Marko Bon, Mitbegründer und President von Domaine. „Wir haben selbst gesehen, dass eine Migration zu Shopify ein grundlegender Schritt in der digitalen Geschäftstransformation ist, mit dem optimierte Abläufe, Effizienzsteigerungen im gesamten Unternehmen und letztendlich ein messbarer ROI erzielt werden können. Domaine wurde speziell entwickelt, um diese Umstellung mit Teams in ganz Europa, die sich bestens mit Shopify auskennen, von Anfang bis Ende zu begleiten.“

Nachgewiesener Erfolg bei führenden globalen Marken

Die Partnerschaft von Domaine und Shopify kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit messbaren Ergebnissen bei führenden Unternehmen aus der Luxus- und Beauty-Branche verweisen, darunter:

Creed — Erzielte eine Steigerung des durchschnittlichen Bestellwerts um 22,1 % und einen Anstieg der wiederkehrenden Kunden um 19 % im Vereinigten Königreich.

— Erzielte eine und einen im Vereinigten Königreich. Laura Mercier — Erzielte nach der Migration einen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts um 38 % und einen Umsatzanstieg von 22 %.

Diese Fallstudien und weitere von führenden Marken wie Timex, Milk Makeup, Oscar De La Renta, Mejuri, Keen, Arhaus, Glossier und Karl Lagerfeld verdeutlichen das Potenzial für etablierte Marken, durch die Migration zum robusten Ökosystem von Shopify, das durch die fundierten Plattformkenntnisse und die regionale Präsenz von Domaine unterstützt wird, transformative Gewinne zu erzielen.

Eine kritische Lücke für Einzelhandelsunternehmen wird geschlossen

Für Markenunternehmen in ganz Europa bestanden bislang nur begrenzte Möglichkeiten, eine Migration ihrer Plattformen zu Shopify in großem Umfang durchzuführen. Daher mussten sie sich auf kleine Generalisten, große Salesforce-Agenturen mit wenig Erfahrung mit Shopify oder kostspielige globale Beratungsunternehmen verlassen. Die Spezialisierung von Domaine ausschließlich auf Shopify verändert dies nun. Durch die reine Fokussierung auf Shopify bietet der Commerce-Partner das größte globale Team von Shopify-Experten neben Shopify selbst, das über besondere Erfahrung in der Verwaltung komplexer Unternehmensmigrationen verfügt – und das ohne den Overhead oder die Einschränkungen älterer Anbieter.

Das Ziel der Kampagne besteht darin, wichtige Entscheider über die strategischen und operativen Vorteile von Shopify für den Handel auf Unternehmensebene zu informieren und zu zeigen, wie Domaine den Replatforming-Prozess durch engagierte Migrationsteams, datengestützte Methoden und regional zugeschnittenen Support vereinfacht.

„Unsere Botschaft an Markenunternehmen ist einfach“, fügte Bon hinzu. „Wenn Ihre derzeitige Plattform Sie zurückhält, steht Ihnen mit Shopify eine bewährte, zukunftsfähige Lösung zur Verfügung, und Domaine ist der Partner, der diesen Schritt erfolgreich umsetzt.“

Über Domaine Worldwide

Domaine beschäftigt heute weltweit über 300 Shopify-Experten, darunter ein engagiertes europäisches Team mit Standorten im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, der Schweiz, der Ukraine und Deutschland. Nach der Übernahme von Code im Jahr 2025 — einer der renommiertesten Shopify Plus-Agenturen in Europa und ebenfalls Platin-Partner — hat Domaine seine Präsenz in Europa weiter ausgebaut und zugleich seine lokale Expertise gestärkt.

Diese Kombination aus dem Verständnis regionspezifischer Anforderungen und globaler Kompetenz macht Domaine zu einem einzigartigen Partner für komplexe Migrationsprojekte und digitale Wachstumsinitiativen — von multinationalen Aktivitäten bis hin zu stark lokalisierten Kundenerlebnissen.

