Axelspace firma un memorandum d'intesa con due organizzazioni africane per affrontare le sfide sociali attraverso l'utilizzo di dati satellitari

Axelspace Corporation ("Axelspace"), che sviluppa e gestisce microsatelliti e conduce attività per promuovere una società in cui lo spazio è accessibile alle persone di tutto il mondo, è lieta di annunciare la firma di un memorandum d'intesa (MoU) con due organizzazioni governative di Paesi africani sulla collaborazione per affrontare sfide sociali attraverso l'utilizzo di dati di osservazione della Terra (EO) ottenuti tramite satellite.

Axelspace ha firmato gli MoU individualmente con il Ghana Space Science and Technology Institute (GSSTI) della Repubblica del Ghana, e con il Regional Centre for Mapping of Resources for Development (RCMRD), con sede nella Repubblica del Kenya.

