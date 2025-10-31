-

Axelspace firma un memorandum d'intesa con due organizzazioni africane per affrontare le sfide sociali attraverso l'utilizzo di dati satellitari

La collaborazione con i partner in Ghana e in Kenya svilupperà e implementerà soluzioni su misura

original Genevieve Edna Apaloo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Ghana to Japan and Yuya Nakamura, President and CEO, Axelspace at the signing ceremony on stage at NIHONBASHI SPACE WEEK 2025

Genevieve Edna Apaloo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Ghana to Japan and Yuya Nakamura, President and CEO, Axelspace at the signing ceremony on stage at NIHONBASHI SPACE WEEK 2025

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation (“Axelspace”), che sviluppa e gestisce microsatelliti e conduce attività per promuovere una società in cui lo spazio è accessibile alle persone di tutto il mondo, è lieta di annunciare la firma di un memorandum d'intesa (MoU) con due organizzazioni governative di Paesi africani sulla collaborazione per affrontare sfide sociali attraverso l'utilizzo di dati di osservazione della Terra (EO) ottenuti tramite satellite.

Axelspace ha firmato gli MoU individualmente con il Ghana Space Science and Technology Institute (GSSTI) della Repubblica del Ghana, e con il Regional Centre for Mapping of Resources for Development (RCMRD), con sede nella Repubblica del Kenya.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
Axelspace Holdings Corporation
Business Administration Division, Corporate Development Group, PR&IR Unit
E-mail: pr@axelspace.com

Industry:

Axelspace Corporation

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media
Axelspace Holdings Corporation
Business Administration Division, Corporate Development Group, PR&IR Unit
E-mail: pr@axelspace.com

More News From Axelspace Corporation

Riassunto: Axelspace diventa la prima azienda privata giapponese riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (“Axelspace Holdings”) annuncia che la sua affiliata, Axelspace Corporation, è stata ufficialmente riconosciuta come Associate del Group on Earth Observations (GEO) – diventando così la prima azienda privata giapponese a ricevere questa distinzione. GEO è una partnership globale che riunisce oltre 100 governi, tra cui il Giappone, e più di 150 organizzazioni dal mondo accademico, dal settore privato e dalla società civile. Sviluppa soluzion...

Riassunto: Chiaki Mukai e Masanori Sugiyama nominati direttori esterni di Axelspace Holdings

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation è lieta di annunciare la nomina di due nuovi direttori esterni, Chiaki Mukai e Masanori Sugiyama e ha stabilito una nuova struttura amministrativa. Annuncio di Axelspace https://www.axelspace.com/ja/news/newexternaldirectors2024/ Le nomine dei direttori esterni Attraverso Axelspace Corporation, la sua controllata consolidata fondata nel 2008, la società ha ampliato le attività spaziali utilizzando micro satelliti. Abbiamo sviluppato, prodot...

Riassunto: Axelspace Holdings dà il benvenuto ai nuovi azionisti provenienti dai fondi CVC di ANA Holdings, JGC & JGC Holdings e Fukoku Mutual Life Insurance per accelerare l'espansione dell'attività

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Holdings Corporation (Axelspace HD) annuncia che, grazie al trasferimento di azioni da parte degli azionisti esistenti, tre società sono diventate nuovi azionisti: ANA Future Frontier Fund L.P. (ANA Future Frontier Fund), JGC MIRAI Innovation Fund L.P. (JGC MIRAI Innovation Fund) e FUKOKU -THE MUTUAL for Next 100 Fund L.P. (TMN100). Annuncio di Axelspace https://www.axelspace.com/news/news_20240917/ L'ANA Future Frontier Fund, creato da ANA Holdings Inc. (ANAHD...
Back to Newsroom