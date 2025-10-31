-

横河电机将为绿色利雅得项目提供城市基础设施综合控制系统

- 助力沙特国家城市绿化倡议，将首都打造为全球宜居城市 -

沙特阿拉伯利雅得市

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社（TOKYO：6841）宣布，其子公司横河电机沙特阿拉伯公司已与利雅得市皇家委员会签署合同，为绿色利雅得项目*的主指挥控制中心提供必要的系统和服务。该项目由沙特政府主导，是“沙特2030愿景”国家战略的重要组成部分，旨在通过城市绿化将利雅得打造为全球最宜居城市之一，让居民过上更健康、更可持续的生活。

该项目计划于2030年前在公园、公共设施、医疗中心和道路周边种植750万棵树，使人均绿地面积从当前的1.7平方米提升至28平方米。树木灌溉将采用经过处理的废水。此次植树造林计划通过改善空气质量、降低城市温度、减少能源消耗以及倡导更健康、更有活力的生活方式，助力实现环境、经济和社会的可持续发展。

横河电机将通过为城市基础设施提供综合监控系统，支持项目的顺利推进。公司将部署OpreX协同信息服务器（CI Server）和OpreX智能制造中心作为主指挥控制中心的统一平台，整合来自环境监测传感器、天气预报和运营数据库等多源数据。该一体化视图将实现实时监控、预测性分析和智能决策，优化水资源管理、灌溉系统和公园照明系统管理。该系统采用可扩展设计，未来能够接入更多城市资产并支持绿色利雅得项目的管理。

横河电机社长兼CEO重野邦正（Kunimasa Shigeno）评论道：“我们很荣幸能参与如此大规模的城市转型项目。该项目与横河电机通过系统之系统方法——即将独立运营、管理的系统连接起来以构建更宏大的系统——实现协同效应和新价值的目标高度契合。我们期待为该地区及全球的类似项目贡献力量。”

* 沙特2030愿景 – 绿色利雅得项目：
https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/projects/green-riyadh

更多信息
OpreX协同信息服务器
https://www.yokogawa.com/cn/solutions/products-and-services/control/control-and-safety-system/collaborative-information-server/ciserver/
OpreX智能制造中心
https://www.yokogawa.com/cn/solutions/solutions/connected-intelligence/oprex-intelligent-manufacturing-hub/

关于横河电机
横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河电机通过数字化技术的有效应用，帮助客户解决日益复杂的生产、资产和供应链优化等问题，实现向自主运营的过渡。横河电机于1915年在东京成立，拥有17,000多名员工。它通过遍布62个国家的128家公司的网络，致力于实现可持续发展的社会。垂询详情请访问：www.yokogawa.com

本稿中的公司、组织、产品、服务和标识等名称是横河电机株式会社或其各自所有者的注册商标或商标。

Contacts

传媒咨询
横河电机株式会社
综合传播中心
公关部
Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

