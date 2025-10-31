Axelspace suscribe memorandos de entendimiento con dos organizaciones africanas para superar diversos desafíos sociales aprovechando los datos satelitales

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Axelspace Corporation ("Axelspace"), empresa especializada en desarrollar y explotar microsatélites y promover una sociedad en la que el espacio sea accesible para las personas de todo el mundo, se complace en anunciar la firma de memorandos de entendimiento con dos organizaciones gubernamentales de determinados países africanos para cooperar en la resolución de los desafíos sociales con la utilización de los datos de observación de la Tierra obtenidos vía satélite.

Axelspace firmó memorandos de entendimiento individualmente con el Instituto de Ciencia y Tecnología Espacial de Ghana (GSSTI) de la República de Ghana y el Centro Regional para el Mapeo de Recursos para el Desarrollo (RCMRD), con sede en la República de Kenia. De ese modo, Axelspace comenzará el desarrollo y la implementación a gran escala de diversas soluciones adaptadas a las necesidades locales, en colaboración los con socios locales en los países emergentes, en particular los de África.

La ceremonia de firma con Ghana se celebró durante el evento empresarial espacial "NIHONBASHI SPACE WEEK 2025" en Japón, el 29 de octubre de 2025 (JST). Genevieve Edna Apaloo, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Ghana en Japón, fue la encargada de firmar el memorando de entendimiento como testigo y expresó sus expectativas para el futuro.

El GSSTI, que opera en el marco de la Comisión de Energía Atómica de Ghana, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene la misión de aprovechar, coordinar, investigar, comercializar y explorar la ciencia y la tecnología espaciales para promover el desarrollo socioeconómico de Ghana. El RCMRD es una organización intergubernamental con países africanos contratantes establecida en Kenia, que proporciona información geográfica y tecnologías afines para el desarrollo sostenible.

En función de estos memorandos de entendimiento, Axelspace proporcionará datos de observación de la Tierra y conocimientos técnicos para la utilización de dichos datos en áreas como la agricultura, la conservación del medio ambiente y los bosques, la gestión de desastres y la respuesta al clima, la planificación urbana y la infraestructura. Cada organización africana establecerá un marco para aplicar los datos de observación de la Tierra en el que participarán las empresas locales. Cada asociación tiene como objetivo identificar los problemas sociales a resolver, para luego desarrollar y aplicar soluciones que combinen los datos de observación de la Tierra con la información local, con el fin de generar un nuevo mercado para aprovecharlos.

*El comunicado completo se puede consultar aquí: https://www.axelspace.com/news/africa_partnership_mou/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.