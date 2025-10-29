AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a-” (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. (STGM) (México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

STGM es un miembro del Grupo Stewart Title, que en una base consolidada tiene una fortaleza de balance que AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones también reflejan la integración de la subsidiaria mexicana a su compañía matriz, Stewart Title Guaranty Company (STGC) (Houston, TX) y al grupo en términos del modelo comercial y soporte operacional.

Además de México, STGC ofrece sus productos a través de sus subsidiarias a mercados en los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Costa Rica y China. Dada la naturaleza especializada del seguro de título y su estrategia institucional, los esfuerzos de ventas de STGM se centran en clientes existentes referidos por su matriz, lo que genera un número reducido de pólizas al año.

La compañía muestra una tendencia decreciente en su volumen de capital, derivada de pagos de dividendos por utilidades retenidas. El soporte de STGC se ha reflejado en el pasado a través de aportaciones de capital, la más reciente ocurrió en 2012, con el propósito de ayudar a fortalecer el negocio cuando ha sido necesario.

El portafolio de negocios de STGM se ha contraído por segundo año consecutivo, sin embargo, su estructura de costos flexible continúa proporcionando ventajas significativas a la compañía, permitiéndole optimizar gastos y lograr resultados netos positivos, los cuales se ven fortalecidos por el resultado financiero.

Hacia finales del 2025, AM Best espera que STGM mantenga su desempeño operativo, respaldado por su sistema de negocios referido, mientras continúa obteniendo buenas métricas de suscripción.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si los desafíos resultantes del aumento de las tasas de interés y la desaceleración de la economía plantean una disminución significativa en la rentabilidad operativa o una disminución material en los niveles de capitalización ajustada por riesgo. Adicionalmente, si se toman acciones negativas de calificación sobre la compañía matriz debido a problemas de liquidez, o un aumento significativo en el apalancamiento, las calificaciones de STGM se moverían en conjunto.

