SK pharmteco e LOTTE BIOLOGICS siglano una partnership strategica per rafforzare le capacità globali delle CDMO nel campo degli ADC

Due leader mondiali nel settore delle società di servizi di sviluppo e produzione su contratto (CDMO) uniscono le forze per rafforzare la loro presenza nel mercato in rapida crescita dei coniugati farmaco-anticorpo (ADC).

La collaborazione offrirà servizi CDMO integrati e completi, che comprendono sia la produzione della sostanza attiva anticorpale e del linker per anticorpo sia la bioconiugazione, supportati da attività di marketing congiunte basate su una profonda competenza nel campo degli ADC.