SK pharmteco e LOTTE BIOLOGICS siglano una partnership strategica per rafforzare le capacità globali delle CDMO nel campo degli ADC

Due leader mondiali nel settore delle società di servizi di sviluppo e produzione su contratto (CDMO) uniscono le forze per rafforzare la loro presenza nel mercato in rapida crescita dei coniugati farmaco-anticorpo (ADC).

La collaborazione offrirà servizi CDMO integrati e completi, che comprendono sia la produzione della sostanza attiva anticorpale e del linker per anticorpo sia la bioconiugazione, supportati da attività di marketing congiunte basate su una profonda competenza nel campo degli ADC.

original Leaders from SK pharmteco and LOTTE BIOLOGICS at the LOTTE BIOLOGICS booth at CPHI Frankfurt, Germany, following the signing of the strategic collaboration Letter of Intent on October 29, 2025. From left to right: Joon Chang, CBO, LOTTE BIOLOGICS; Jiwon Chun, CGO, LOTTE BIOLOGICS; Kern Chang, CTO, LOTTE BIOLOGICS; Yooyeol Shin, CSO, LOTTE BIOLOGICS; James Park, CEO, LOTTE BIOLOGICS; Joerg Ahlgrimm, CEO, SK pharmteco; Andy Fenny, CCO, SK pharmteco; Olivia Boyce, Global Head of Proposals, SK pharmteco; Shiuk Lee, CSO, SK pharmteco; Steve Barr, Head of Small Molecule, SK pharmteco.

RANCHO CORDOVA, California--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco e LOTTE BIOLOGICS hanno annunciato la sigla di una lettera d’intenti riguardante una collaborazione strategica volta a rafforzare la loro competitività nel settore globale dei coniugati farmaco-anticorpo (ADC).

Grazie a questa collaborazione le due aziende valuteranno congiuntamente la possibilità di offrire ai clienti in tutto il mondo servizi CDMO integrati e completi, proponendo soluzioni ADC differenziate che coprano l’intero percorso, dallo sviluppo alla produzione commerciale.

