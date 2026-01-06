Yokogawa suministrará sistemas de control integrados para la infraestructura urbana en el proyecto Riad Verde

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKIO: 6841) anuncia que su filial, Yokogawa Arabia Saudita, ha obtenido un contrato de la Comisión Real para la Ciudad de Riad para suministrar los sistemas y servicios necesarios para el centro principal de mando y control del proyecto Green Riyadh *. Esta iniciativa nacional, liderada por el Gobierno de Arabia Saudita, es un elemento clave de la Visión 2030 para Arabia Saudita. Su objetivo es transformar Riad en una de las ciudades más habitables del mundo mediante la creación de espacios verdes urbanos, permitiendo a sus residentes llevar una vida más sana y sostenible.

El proyecto plantará 7,5 millones de árboles en parques, instalaciones públicas, centros de salud y carreteras para 2030, aumentando la superficie verde per cápita de 1,7 a 28 metros cuadrados. Los árboles se regarán con aguas residuales tratadas. Esta reforestación contribuirá a la sostenibilidad ambiental, económica y social mejorando la calidad del aire, reduciendo las temperaturas urbanas, disminuyendo el consumo de energía y promoviendo estilos de vida más saludables y dinámicos para los residentes.

Yokogawa contribuirá al éxito del proyecto proporcionando sistemas integrados de monitoreo y control para la infraestructura urbana. La empresa implementará su OpreX™ Collaborative Information Server y su OpreX Intelligent Manufacturing Hub como una plataforma unificada para el centro de control principal. Estos sistemas integrarán datos de diversas fuentes, incluyendo sensores de monitoreo ambiental, pronósticos meteorológicos y bases de datos operativas. Esta visión consolidada permitirá el monitoreo en tiempo real, el análisis predictivo y la toma de decisiones informadas para optimizar la gestión de los recursos hídricos, el riego y los sistemas de iluminación de parques. Diseñado para la escalabilidad, el sistema podrá incorporar activos adicionales a nivel de ciudad y la gestión de Riad Verde en el futuro.

Kunimasa Shigeno, presidente y CEO de Yokogawa Electric, comentó: “Nos enorgullece que se nos haya confiado un proyecto de transformación urbana de tal magnitud. Este proyecto se alinea con el objetivo de Yokogawa de generar sinergias y nuevo valor mediante el enfoque de sistemas de sistemas, en el que sistemas operados y gestionados de forma independiente se conectan para formar un sistema mayor. Esperamos contribuir a iniciativas similares en la región y a nivel mundial”.

* Visión 2030 para Arabia Saudita – Proyecto Riad Verde:

https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/projects/green-riyadh

Más información

OpreX Collaborative Information Server

https://www.yokogawa.com/solutions/products-and-services/control/control-and-safety-system/collaborative-information-server/ciserver/

OpreX Intelligent Manufacturing Hub

https://www.yokogawa.com/solutions/solutions/connected-intelligence/oprex-intelligent-manufacturing-hub/

Acerca de Yokogawa

Yokogawa ofrece soluciones avanzadas en medición, control e información a clientes de diversos sectores, como energía, química, materiales, farmacéutica y alimentación. Yokogawa aborda las necesidades de sus clientes en materia de optimización de la producción, los activos y la cadena de suministro mediante la aplicación eficaz de tecnologías digitales, lo que permite la transición hacia operaciones autónomas.

Fundada en Tokio en 1915, Yokogawa continúa trabajando por una sociedad sostenible a través de sus más de 17.000 empleados en una red global de 128 empresas que abarcan 62 países.

Para obtener más información, visite www.yokogawa.com

Los nombres de corporaciones, organizaciones, productos, servicios y logotipos aquí mencionados son marcas registradas o marcas comerciales de Yokogawa Electric Corporation o de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.