Samsung Bioepis gaat BYOOVIZ® (ranibizumab) vanaf januari 2026 in Europa op de markt brengen

INCHEON, Korea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf een overeenkomst voor de aankoop van activa (APA) heeft gesloten met Biogen met betrekking tot twee oogheelkundige activa van Samsung Bioepis: BYOOVIZ ® (ranibizumab), een biosimilar die verwijst naar Lucentisi (ranibizumab) en OPUVIZ™ (aflibercept), een biosimilar die verwijst naar Eyleaii (aflibercept) — in Europa.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.