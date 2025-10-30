Samsung Bioepis gaat BYOOVIZ® (ranibizumab) vanaf januari 2026 in Europa op de markt brengen
Samsung Bioepis gaat BYOOVIZ® (ranibizumab) vanaf januari 2026 in Europa op de markt brengen
- Samsung Bioepis zal de volledige commerciële verantwoordelijkheid voor BYOOVIZ® (ranibizumab) op zich nemen zodra de volledige overdracht van de marketingrechten van Biogen aan Samsung Bioepis in januari 2026 van kracht wordt
- BYOOVIZ werd in augustus 2021 door de Europese Commissie (EC) goedgekeurd als het eerste biosimilar voor oogheelkunde in Europa en is sinds maart 2023 in verschillende Europese landen commercieel verkrijgbaar
INCHEON, Korea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf een overeenkomst voor de aankoop van activa (APA) heeft gesloten met Biogen met betrekking tot twee oogheelkundige activa van Samsung Bioepis: BYOOVIZ ® (ranibizumab), een biosimilar die verwijst naar Lucentisi (ranibizumab) en OPUVIZ™ (aflibercept), een biosimilar die verwijst naar Eyleaii (aflibercept) — in Europa.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
MEDIACONTACT
Anna Nayun Kim, nayun86.kim@samsung.com
Yoon Kim, yoon1.kim@samsung.com