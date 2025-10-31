NuScale Power全力支持ENTRA1 Energy签署250亿美元协议，计划在全美部署大型电力基础设施资产

俄勒冈州科瓦利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 业内领先的专有创新型先进小型模块化反应堆(SMR)核能技术提供商NuScale Power Corporation (NYSE: SMR)今日宣布，其全球独家战略合作伙伴ENTRA1 Energy将根据新签署的5500亿美元美日框架协议，获得高达250亿美元的投资资金，NuScale Power对此表示祝贺。

本周，美国总统特朗普与日本首相高市早苗在东京会面后，白宫宣布了这份双边框架协议。协议将调动高达5500亿美元的公共和私营部门投资，用于扩建关键能源基础设施并强化供应链。

作为该计划的一部分，ENTRA1 Energy将开发一批采用基荷能源的发电厂。该项目将满足AI数据中心、制造业和国防领域快速增长的能源需求，同时创造数千个高质量美国就业岗位，并增强美国能源独立性。

NuScale Power总裁兼首席执行官John Hopkins表示：“我们很自豪能支持ENTRA1 Energy参与这份具有历史意义的美日协议。此次合作凸显了先进核能在推动经济发展、强化联盟关系，以及为AI、制造业和关键基础设施提供所需可靠能源方面的核心作用。”

此次公告发布前，ENTRA1 Energy最近宣布与田纳西河谷管理局(TVA)达成里程碑式协议，计划采用NuScale的SMR技术开发高达6吉瓦的新型清洁基荷电力。这些举措共同表明，先进核能在支持美国再工业化、能源安全和脱碳进程中的作用正日益凸显。

Hopkins补充道：“美日框架协议印证了我们与ENTRA1共同构建的合作模式——将经美国核管理委员会(NRC)批准的成熟SMR技术，与世界级的开发和资产管理专业能力相结合。我们将携手加速清洁基荷电力的部署，其规模和速度正是当前世界迫切需要的。”

如需了解更多信息，请查看白宫公告：whitehouse.gov/fact-sheets/2025/10/28

关于NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR)成立于2007年，是业内领先的专有创新型先进小型模块化反应堆(SMR)核能技术提供商，其使命是通过提供安全、可扩展且可靠的无碳能源，助力全球能源转型。NuScale Power Module™是该公司具有突破性的SMR技术，属于小型安全压水反应堆，单台可发电77兆瓦(MWe)或提供250兆瓦（总）热能。通过灵活配置（最多12台模块），其总输出功率可扩展至924兆瓦，以满足客户需求。

作为首个且唯一获得美国核管理委员会设计认证的SMR技术，NuScale具备为全球各类客户提供核能服务的优势，应用场景包括发电、数据中心供电、区域供暖、海水淡化、商业化制氢以及其他工艺供热需求。

NuScale与ENTRA1 Energy建立了全球战略合作伙伴关系，ENTRA1 Energy是NuScale在NuScale SMR商业化和开发领域的全球独家战略合作伙伴。对于部署、融资、投资、开发、实施和/或管理内置NuScale SMR的ENTRA1 Energy Plants™，ENTRA1 Energy是一站式服务中心和单一枢纽。

如需了解更多信息，请访问NuScale Power的网站，或在LinkedIn、Facebook、Instagram、X 和YouTube上关注我们。

关于ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy是美国独立的全球能源生产平台，致力于通过提供安全、可靠的基荷能源来增强能源安全。ENTRA1 Energy的高管团队由能源、基础设施和金融领域的资深人士组成，在全球关键基础设施项目的投资、开发和实施方面拥有丰富经验。ENTRA1 Energy专注于通过将美国核能和天然气技术商业化并部署到其电力基础设施资产中，来生产和销售电力。

ENTRA1 Energy是NuScale的全球独家战略合作伙伴，两家公司已成立一家各持股50%的合资公司——ENTRA1 NuScale LLC。ENTRA1 Energy拥有商业化、分销及部署NuScale产品和服务的全球独家权利。对于部署、融资、投资、开发、实施和/或管理内置NuScale SMR的ENTRA1 Energy Plants™，ENTRA1 Energy是一站式服务中心和单一枢纽。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含前瞻性陈述（包括但不限于使用“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“计划”或其他类似表述的陈述），涉及本公司SMR技术的商业化等内容。

实际结果可能因多种因素而与前瞻性陈述存在重大差异，这些因素包括但不限于：公司的流动性和融资能力；公司获得新合同的能力；项目执行过程中可能出现的成本超支、项目延误或其他问题；我们获得所需监管批准的能力；以及其他可能超出我们控制范围的风险和不确定性。依赖这些及其他前瞻性陈述时需谨慎。由于已知和未知的风险，公司的实际结果可能与其预期和预测存在重大差异。

有关这些及其他因素的更多信息，可在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开定期文件中查阅，包括公司截至2024年12月31日年度的Form 10-K年度报告以及后续向SEC提交的文件中“关于前瞻性陈述的警示说明”和“风险因素摘要”部分所述的总体经济状况及其他风险、不确定性和因素。上述提及的SEC文件可通过公开渠道获取，或向NuScale的投资者关系部门(ir@nuscalepower.com)索取。除法律要求外，公司无任何意图或义务更新这些前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。