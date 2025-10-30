Samsung Bioepis commercializzerà BYOOVIZ® (ranibizumab) in Europa a partire dal mese di gennaio 2026
- Samsung Bioepis avrà la totale responsabilità commerciale per BYOOVIZ® (ranibizumab) al momento del pieno ritorno dei diritti di commercializzazione di Biogen nuovamente a Samsung Bioepis, con validità a partire dal mese di gennaio 2026
- BYOOVIZ, che nell'agosto 2021 ha ottenuto l'approvazione da parte della Commissione europea (EC) come primo biosimilare oftalmico in Europa, era commercialmente disponibile in diversi paesi dell'Unione europea dal marzo 2023
INCHEON, Corea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. oggi ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di acquisto di asset (APA) da Biogen relativo a due asset oftalmici di Samsung Bioepis in Europa: BYOOVIZ® (ranibizumab), un biosimilare il cui prodotto di riferimento è Lucentisi (ranibizumab), e OPUVIZ™ (aflibercept), un biosimilare il cui prodotto di riferimento è Eyleaii (aflibercept).
