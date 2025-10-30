Samsung Bioepis commercializzerà BYOOVIZ® (ranibizumab) in Europa a partire dal mese di gennaio 2026

INCHEON, Corea--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis Co., Ltd. oggi ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di acquisto di asset (APA) da Biogen relativo a due asset oftalmici di Samsung Bioepis in Europa: BYOOVIZ® (ranibizumab), un biosimilare il cui prodotto di riferimento è Lucentisi (ranibizumab), e OPUVIZ™ (aflibercept), un biosimilare il cui prodotto di riferimento è Eyleaii (aflibercept).

