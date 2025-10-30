SK pharmteco und LOTTE BIOLOGICS unterzeichnen strategische Partnerschaft zur Stärkung ihrer globalen ADC-CDMO-Kompetenzen

RANCHO CORDOVA, Kalif.--(BUSINESS WIRE)--SK pharmteco und LOTTE BIOLOGICS haben bekannt gegeben, dass sie eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) über eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet haben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody-Drug Conjugates, ADC) zu stärken.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen gemeinsam die Bereitstellung integrierter CDMO-Dienstleistungen aus einer Hand für globale Kunden untersuchen und differenzierte ADC-Lösungen anbieten, die von der Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung reichen.

LOTTE BIOLOGICS wird seine cGMP-Produktionskapazitäten und seine globale Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Qualität am Syracuse Bio Campus in den USA nutzen, um hochwertige Dienstleistungen im Bereich der Biokonjugation und der Herstellung von Wirkstoffen anzubieten.

In der Zwischenzeit wird SK pharmteco für die Entwicklung und Herstellung von Linkern und Wirkstoffen im Rahmen der chemischen Synthese verantwortlich sein und damit die Biokonjugation und die Herstellung von Wirkstoffen durch LOTTE BIOLOGICS ergänzen.

Durch die Kombination von technischem Know-how und globalen Netzwerken streben die Unternehmen die Schaffung einer vollständig integrierten CDMO-Plattform an, die Lücken zwischen Entwicklung und Fertigung minimiert, maßgeschneiderte Lösungen für Kunden bietet und die Wettbewerbsfähigkeit im schnell wachsenden ADC-Sektor stärkt.

Darüber hinaus planen sie, gemeinsam globale Marketingmaßnahmen und Kundenbindungsstrategien zu verfolgen, um ihren Kundenstamm in wichtigen Märkten zu erweitern.

Die Partnerschaft steht auch im Einklang mit dem anhaltenden globalen Trend zur Rückverlagerung von Lieferketten, da jedes Unternehmen über fortschrittliche Fertigungsinfrastrukturen sowohl in den USA als auch in Europa verfügt.

Joerg Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco, erklärte: „Diese strategische Partnerschaft wird die Entwicklung von Therapeutika der nächsten Generation vorantreiben und beide Unternehmen in die Lage versetzen, einen deutlich höheren Mehrwert zu schaffen und die Bereitstellung innovativer neuer Medikamente für Patienten auf der ganzen Welt zu beschleunigen.“

James Park, CEO von LOTTE BIOLOGICS, fügte hinzu: „Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da zwei führende koreanische Biopharmaunternehmen ihre Kräfte auf der globalen Bühne bündeln. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen in fortschrittlichen Modalitäten wie ADCs werden wir die Führungsposition Koreas im Bereich Biopharmazeutika stärken und unser Wachstum auf dem globalen Markt beschleunigen."

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen aller Größen zusammen, um Active Pharmaceutical Ingredients (API) und Zwischenprodukte, Zell- und Gentherapietechnologien, registrierte Ausgangsstoffe und analytische Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie weltweit bereitzustellen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Investmentgesellschaft der SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Südkoreas.

Über LOTTE BIOLOGICS

LOTTE BIOLOGICS mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea, wurde im Jahr 2022 mit dem Ziel gegründet, Therapien anzubieten, die zu einer gesünderen Welt beitragen. Auf dem Syracuse Bio Campus in New York bietet LOTTE BIOLOGICS hochwertige GMP-konforme Produktionsdienstleistungen für Arzneimittelwirkstoffe an. LOTTE BIOLOGICS erschließt mit seinen Konjugationsdienstleistungen für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) ein neues Fachgebiet. Mit einer Investition von über 100 Millionen US-Dollar in ADC-Verfahren, einschließlich der Kapazitäten für Wirkstoffe und Konjugate vor Ort, bieten wir einen nahtlosen End-to-End-Service von der Wirkstoffherstellung bis zur Konjugation. Mit Blick auf die Zukunft errichtet LOTTE BIOLOGICS derzeit drei hochmoderne Bioplantagen in Songdo, Südkorea. Der Bau der ersten Anlage ist bereits im Gange und soll bis 2027 in Betrieb genommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.