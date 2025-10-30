-

Andersen Consulting新增合作公司Vivaldi

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與全球商業及品牌策略顧問公司Vivaldi達成合作協議，此舉將強化前者在策略與業務轉型方面的服務能力。

Vivaldi成立於1999年，其核心特色在於透過整合品牌、業務和技術，協助客戶維持業界領先地位。Vivaldi業務遍及美國、歐洲和拉丁美洲，與全球一流企業合作，協助其建立穩固市場地位、加快創新進程，並設計客戶至上的商業模式。在目前由AI、平台動態和持續革新塑造的快速變革時代，Vivaldi協助客戶重新構想商業價值的創造與獲取方式。該公司的跨學科團隊融合深度消費者洞察、市場前瞻性，以及嚴謹的策略、創意和財務能力，為各產業客戶提供客製化解決方案，協助其實現成長、轉型和長期競爭力提升。

Vivaldi創辦人兼執行長Erich Joachimsthaler表示：「當今商業環境要求企業以靈活性、關聯性和清晰方向感引領發展。與Andersen Consulting的合作讓我們能將專業能力觸達更廣泛受眾，同時提供超越現有能力範圍的解決方案。雙方強強聯手，將具備獨特優勢，可提供能為客戶帶來更大價值的整合式解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「在我們持續打造順暢整合式平台、為客戶各成長階段提供支援的過程中，擴大本公司的服務能力是首要之務。Vivaldi在品牌和業務轉型領域的卓越方法與我們的願景高度契合，這將強化我們的能力，協助客戶把握新商機、鞏固競爭地位，並實現永續成功。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

