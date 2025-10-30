-

Recover™ si aggiudica un contratto pluriennale con H&M nell'ambito del cotone riciclato

Recover™ ha sottoscritto un contratto pluriennale con H&M a supporto dell'integrazione di RCotton, la sua fibra di cotone riciclato, nei prodotti di H&M.

Recover™ has signed a multi-year agreement with H&M to support the integration of its recycled cotton fiber, RCotton, for use in H&M’s products.

MADRID--(BUSINESS WIRE)--La collaborazione per lo sviluppo prodotti tra H&M e Recover™, iniziata nei primi mesi del 2024, ora consente di introdurre gradualmente su scala commerciale il cotone riciclato meccanicamente di Recover™ nelle collezioni H&M.

Recover™ combina una competenza di oltre 75 anni nel riciclo tessile con processi avanzati che consentono di ottenere tracciabilità e qualità uniforme su scala industriale grazie a cinque centri specializzati situati al centro dei flussi di produzione tessile in Europe, in Asia e nelle Americhe. Si tratta di capacità essenziali per un attore mondiale del fashion del calibro di player H&M Group, per cui trasparenza, performance delle fibre e affidabilità delle forniture rappresentano un fattore cruciale per l'integrazione dei materiali riciclati.

"Siamo lieti di sottoscrivere questa collaborazione con H&M Group. Per la trasformazione del settore è essenziale poter accedere in modo affidabile alle fibre riciclate su larga scala, con piena tracciabilità e qualità uniforme. La nostra collaborazione dimostra come innovatori e importanti brand globali possano lavorare insieme per mettere il fashion circolare a disposizione di chiunque".
— Anders Sjöblom, CEO di Recover™

"Noi di H&M Group vogliamo far crescere il nostro business sganciandolo dall'utilizzo e dall'estrazione delle risorse, sfruttando prodotti e materiali già in circolazione e all'apice del loro valore. Per migliorare la disponibilità e la convenienza dei materiali riciclati e provenienti da fonti sostenibili investiamo in soluzioni e infrastruttura innovative, che testiamo e incrementiamo. Grazie alla competenza e alla capacità dimostrata nel fornire cotone riciclato su scala commerciale, Recover è un partner prezioso per avvicinarci al nostro obiettivo: utilizzare solo materiali riciclati o da fonti sostenibili entro il 2030".
— Ulf Krigsman, Responsabile materiali e componenti di H&M

Informazioni su Recover™

Recover™ è un leader nella scienza dei materiali e un produttore globale di fibre e miscele di fibre di cotone riciclato a basso impatto e di qualità elevata. I suoi prodotti d'eccellenza, ecologici e convenienti sono sviluppati in stretta collaborazione con la supply chain di dettaglianti e brand globali, per offrire una soluzione sostenibile in grado di trainare il cambiamento su larga scala nel fashion grazie all'ispirazione e al valore aziendale.

Con il supporto di investimenti da parte di STORY3 Capital e di Goldman Sachs, Recover™ persegue la missione di aumentare la portata della sua tecnologia proprietaria, di creare un impatto ambientale positivo a lungo termine e di collaborare con brand, dettaglianti e altri attori del cambiamento per centrare i target di sostenibilità del settore.

