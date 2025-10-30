NuORDER by Lightspeed amplia la propria partnership con Nordstrom mentre il retailer investe in strategie di vendita all'ingrosso basate sui dati

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed, piattaforma commerciale leader globale che consente ai retailer e ai marchi di entrare in contatto, collaborare e prendere decisioni di acquisto più intelligenti, ha annunciato oggi che Nordstrom sta rafforzando la sua partnership con NuORDER by Lightspeed. NuORDER rivestirà un ruolo più importante nel programma di dati e integrazione end-to-end di Nordstrom per consentire a Nordstrom di migliorare ulteriormente il proprio assortimento di merci e l'esperienza clienti.

Mediante la creazione di un catalogo universale di prodotti, categorie, dati relativi alle taglie e immagini, NuORDER aiuta Nordstrom a operare in modo più efficiente su larga scala, riducendo i processi manuali e accelerando i cicli di acquisto. Attualmente, NuORDER raccoglie oltre 50 punti dati per articolo. Con lo sviluppo da parte di Nordstrom di processi gestiti dall'IA per portare le merci ai clienti in modo più efficiente, NuORDER aumenterà l'acquisizione dei dati a sostegno delle previsioni gestite dall'IA, dei consigli sui prodotti e della personalizzazione.

"La raccolta di dati completi sui prodotti provenienti da migliaia di marchi richiede molto tempo, è un processo costoso e implica una vasta collaborazione" ha dichiarato Danielle Fairfield, Vicepresidente/Responsabile del retail presso NuORDER by Lightspeed. "NuORDER semplifica il processo in modo che i retailer possano prendere decisioni più intelligenti e più in fretta per proteggere i margini e migliorare l'esperienza clienti. Nella prossima generazione della nostra partnership, i dati forniti saranno più complessi, completi e di più ampia portata, rendendoli ancora più utili per l'attività di Nordstrom."

"L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui i retailer lavorano e sta creando nuovi percorsi di crescita, ma solo se possono accedere ai dati corretti", ha dichiarato Chris Akrimi, Direttore generale, NuORDER by Lightspeed. "Lo sblocco dei dati abilita capacità fondamentali, come i consigli personalizzati sui prodotti, il commercio fluido, l'assistenza immediata e una disponiblità più rapida dei prodotti, tutti aspetti che definiscono il successo del retail mentre l'IA e le tecnologie emergenti continuano a ridefinire il settore."

Per ulteriori informazioni su NuORDER by Lightspeed, visitare il sito www.nuorder.com.

Informazioni su NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed è una piattaforma commerciale B2B leader che gestisce l'acquisto e la vendita all'ingrosso. NuORDER offre una suite completa di soluzioni commerciali progettate per ottimizzare il modo in cui i marchi vendono i loro prodotti in tutto il mondo, offrendo ai retailer le informazioni necessarie per prendere decisioni di acquisto migliori. Attualmente, oltre 4.000 marchi e più di 10.000 rivenditori verificati utilizzano NuORDER per trasformare le loro operazioni all'ingrosso. Lightspeed ha acquisito NuORDER nel 2021. È possibile seguire NuORDER sui social media: LinkedIn, Facebook, Instagram e X.

Informazioni su Lightspeed

Lightspeed è la piattaforma POS e di pagamento che sostiene le attività commerciali al centro delle comunità in oltre 100 paesi. In qualità di partner di riferimento per gli imprenditori ambiziosi nel settore della vendita al dettaglio e dell'ospitalità, Lightspeed aiuta le aziende ad accelerare la crescita, offrire esperienze eccezionali ai clienti e operare in modo più intelligente su tutti i canali e in tutte le sedi. Con una tecnologia omnicanale veloce e flessibile, Lightspeed riunisce punti vendita, e-commerce, pagamenti integrati, inventario, reportistica, gestione del personale e dei fornitori, servizi finanziari e un'esclusiva rete di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Con il sostegno delle sue conoscenze e del supporto di esperti, Lightspeed aiuta le aziende a operare in modo più efficiente e a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio. Fondata a Montréal, in Canada, nel 2005, Lightspeed è quotata sia alla Borsa di New York che alla Borsa di Toronto (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) e conta team in Nord America, Europa e nella regione Asia-Pacifico. È possibile seguirci suLinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube e X.

