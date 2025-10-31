-

Axelspace與非洲兩家機構簽署合作備忘錄，旨在利用衛星資料因應社會挑戰

與迦納和肯亞合作夥伴攜手開發並實施客製化解決方案

original 迦納共和國駐日本特命全權大使Genevieve Edna Apaloo與Axelspace總裁兼執行長Yuya Nakamura在「2025年日本橋太空周」活動現場的簽約儀式上

迦納共和國駐日本特命全權大使Genevieve Edna Apaloo與Axelspace總裁兼執行長Yuya Nakamura在「2025年日本橋太空周」活動現場的簽約儀式上

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Axelspace Corporation (“Axelspace”)致力於開發和營運微型衛星並經營業務，以推動建構讓全球民眾都能利用太空的社會。該公司欣然宣布，已與非洲兩國的政府機構簽署合作備忘錄(MoU)，將合作利用衛星對地觀測(EO)資料因應社會挑戰。

Axelspace已分別與迦納共和國的迦納空間科學與技術研究所(GSSTI)和位於肯亞共和國的區域發展資源測繪中心(RCMRD)簽署合作備忘錄。備忘錄簽署後，Axelspace將聯合非洲等新興市場的本地合作夥伴，全面啟動針對當地需求量身打造的解決方案的開發與實施。

2025年10月29日（日本標準時間），與迦納的簽約儀式在日本的太空產業活動——「2025年日本橋太空周」(NIHONBASHI SPACE WEEK 2025)期間舉行。迦納共和國駐日本特命全權大使Genevieve Edna Apaloo以見證人身分簽署備忘錄，並對未來合作表達了期待。

GSSTI隸屬於迦納環境、科學、技術與創新部旗下的迦納原子能委員會，其核心任務是利用、協調、研究、商業化及探索太空科學與技術，推動迦納社會經濟發展。RCMRD是設立於肯亞的非洲國家政府間組織，致力於提供地理資訊及相關技術，以促進永續發展。

根據上述合作備忘錄，在農業、環境與森林保護、災害管理與氣候因應、城市規劃與基礎建設等領域，Axelspace將提供EO資料及資料應用方面的專業知識。兩家非洲機構將搭建涉及本地企業的EO資料利用架構。每個合作專案都旨在明確需解決的社會問題，開發並實施將EO資料與本地資訊相結合的解決方案，進而打造EO資料應用新市場。

*完整新聞稿請參見此處：https://www.axelspace.com/news/africa_partnership_mou/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

