アンダーセン・コンサルティング、新たな協業先にヴィヴァルディが参画

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、グローバルなビジネスおよびブランド戦略コンサルティング会社であるヴィヴァルディと協業契約を締結し、同社の戦略およびビジネス変革サービスを強化することを発表しました。

1999年に設立されたヴィヴァルディは、ブランド、ビジネス、テクノロジーを融合させる独自の手法で、顧客の業界リーダーとしての地位を維持できるよう支援していることで知られています。また、アメリカ、ヨーロッパ、ラテンアメリカで事業を展開し、世界を代表する企業と協力して強固な市場ポジションを築き、イノベーションを加速させるとともに、顧客中心のビジネスモデルを設計しています。AI、プラットフォームのダイナミクス、そして絶え間ない再発明によって形成される今日の急速に変化する世界において、ヴィヴァルディは、顧客がビジネス価値の創出と獲得のあり方を再構築できるよう支援しています。同社の学際的なチームは、深い消費者インサイトと市場予測力を、戦略的・創造的・財務的な厳密さと融合させ、あらゆる業界において成長、変革、長期的な競争力を実現するための最適なソリューションを提供しています。

「今日のビジネス環境において、企業は俊敏性、適応力、そして明確な方向性をもってリードすることが求められています」と、ヴィヴァルディの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるエーリッヒ・ヨアヒムシュタラー氏は述べています。「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社の専門知識をより広い層に提供できるとともに、これまでの能力を超えたソリューションを実現することが可能になります。力を合わせることで、両社は、顧客に一層大きな価値をもたらす統合的なソリューションを提供することができる独自の立場にあります。」

「当社は、成長のあらゆる段階で顧客を支援するシームレスかつ統合的なプラットフォームを構築し続ける中で、組織の能力を拡大することを最優先事項の1つとしています」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べています。「ヴィヴァルディの卓越したブランドおよびビジネス変革へのアプローチは、当社のビジョンと完全に一致しており、顧客が新たな機会をつかみ、競争力を高め、持続的な成功を収められるよう支援する当社の能力をさらに高めています。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーションに加え、人材ソリューションに至るまで、幅広いサービスを提供するグローバル・コンサルティング会社です。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと連携し、600か所以上の加盟事務所および提携事務所で44,000人を超える専門家を擁する世界規模のプラットフォームを通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション（企業評価）、グローバル・モビリティ、およびアドバイザリーの各分野における世界水準の専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは、リミテッド・パートナーシップとして、世界各地の加盟事務所および提携事務所を通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

